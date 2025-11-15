Hà Nội

Hoa hậu Kỳ Duyên đón sinh nhật bên Thiên Ân

Giải trí

Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh bên Thiên Ân. Từ năm 2024, hai nàng hậu có mối quan hệ thân thiết.

Kỳ Duyên đón tuổi 29 bên Thiên Ân và một số người bạn thân thiết.
Thiên Ân gửi lời chúc đến Kỳ Duyên: "Chúc mừng sinh nhật Cục Bột thêm 1 tuổi. Chúc chị tuổi mới bớt quấy".
Kỳ Duyên và Thiên Ân trở nên thân thiết từ năm 2024. Hai mỹ nhân có mặt trong các sự kiện quan trọng của nhau, trò chuyện mỗi khi hội ngộ tại sự kiện.
Theo Znews, tháng 1/2025, trước những lời đồn đoán về mối quan hệ với Thiên Ân, Kỳ Duyên khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.
Theo VOV, Kỳ Duyên cho biết, tin đồn không đúng sự thật về mối quan hệ giữa cô và Thiên Ân làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và công việc riêng của cả 2 người. Vì vậy, Kỳ Duyên lên tiếng để mọi người không hiểu lầm.
Kỳ Duyên mong mọi người tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của cô và Thiên Ân.
Kỳ Duyên giành vương miện cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 còn Thiên Ân đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022.
Đôi bạn thân từng thi nhan sắc quốc tế. Trong khi Kỳ Duyên dừng chân ở top 30 cuộc thi Miss Universe 2024, Thiên Ân vào top 20 cuộc thi Miss Grand International 2022.
Kỳ Duyên và Thiên Ân đều lấn sân diễn xuất. Thiên Ân đóng phim Công tử Bạc Liêu, Nụ hôn bạc tỷ, Thơ tình gửi ma sơ. Kỳ Duyên góp mặt trong phim Bộ tứ báo thủ.
