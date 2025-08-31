Hà Nội

Hoa hậu Kỳ Duyên về quê nhà nghỉ lễ 2/9

Giải trí

Hoa hậu Kỳ Duyên về quê nhà nghỉ lễ 2/9

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên người thân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoa hậu Kỳ Duyên dành kỳ nghỉ lễ 2/9 cùng gia đình. Trên trang cá nhân, cô viết: "Thăm gia đình yêu thương". Ảnh: FB Kỳ Duyên.
"Cờ đỏ sao vàng tràn ngập các khu phố rồi", nàng hậu bày tỏ. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên đội mưa đi hái hoa. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Nàng hậu khoe bữa cơm đầm ấm ở quê nhà vào kỳ nghỉ lễ. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên đăng tải khoảnh khắc cùng bố mẹ lên phố. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Không ít lần, Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh bên đấng sinh thành. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Năm 2017, trong cuộc phỏng vấn với Znews, nàng hậu khẳng định, bố mẹ không nuông chiều cô, thậm chí rất nghiêm khắc. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên từng chia sẻ trên Pháp Luật Việt Nam: “Hồi nhỏ, tôi bị ăn đòn rất nhiều, nhưng tôi được gia đình yêu thương và bao bọc, nên không có nhiều sự va vấp, trải đời". Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên chia sẻ trên Vietnamnet, cô giấu ý định đi thi với bố mẹ bởi 2 năm trước, Kỳ Duyên bị gia đình ngăn cản. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên hé lộ, cô từng không tìm được tiếng nói chung với gia đình. “Tôi khao khát thể hiện cá tính, còn bố mẹ lo lắng, ngăn cản vì sợ tôi bị trượt xa”, người đẹp bày tỏ. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Tuy nhiên, Kỳ Duyên thừa nhận bản thân may mắn khi gia đình là hậu phương vững chắc. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Người đẹp sinh năm 1996 cho biết, cô dần học cách độc lập để ngày càng trưởng thành. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
#Hoa hậu Kỳ Duyên #Kỳ Duyên #Nguyễn Cao Kỳ Duyên #Hoa hậu Việt Nam 2014 #Miss Universe Vietnam 2024

