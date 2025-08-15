Hà Nội

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 đẹp như búp bê, ngày càng quyến rũ

Giải trí

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 đẹp như búp bê, ngày càng quyến rũ

Maria Ahtisa Manalo mang 4 dòng máu: Philippines, Thụy Điển, Phần Lan và Tây Ban Nha. Sau Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025, cô thăng hạng nhan sắc.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tháng 5/2025, Maria Ahtisa Manalo đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Philippines. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Tháng 5/2025, Maria Ahtisa Manalo đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Philippines. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Theo ABS-CBN News, người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Theo ABS-CBN News, người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Đại diện Philippines ở Miss Cosmo 2024, Maria vào top 10 chung cuộc. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Đại diện Philippines ở Miss Cosmo 2024, Maria vào top 10 chung cuộc. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Philippines 2018 và tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Philippines 2018 và tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Maria đoạt Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Maria đoạt Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Mỹ nhân Philippines có ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm như búp bê sống. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Mỹ nhân Philippines có ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm như búp bê sống. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Maria ngày càng quyến rũ, ngọt ngào sau Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Maria ngày càng quyến rũ, ngọt ngào sau Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Nàng hậu có mẹ là người mang hai dòng máu Philippines và Tây Ban Nha. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Nàng hậu có mẹ là người mang hai dòng máu Philippines và Tây Ban Nha. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Bố Maria mang hai dòng máu Thụy Điển và Phần Lan. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Bố Maria mang hai dòng máu Thụy Điển và Phần Lan. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Về bố ruột, Maria cho hay: "Tôi và bố thỉnh thoảng nói chuyện nhưng không thân thiết". Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Về bố ruột, Maria cho hay: "Tôi và bố thỉnh thoảng nói chuyện nhưng không thân thiết". Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Theo The Philippine Star, Maria được bà ngoại nuôi nấng. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Theo The Philippine Star, Maria được bà ngoại nuôi nấng. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Maria được mẹ ruột ủng hộ tham gia các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Maria được mẹ ruột ủng hộ tham gia các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Thu Cúc (tổng hợp)
