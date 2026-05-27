Phan Đinh Tùng tiếp tục lên tiếng về vụ việc quanh ‘Khúc hát mừng sinh nhật’

Phan Đinh Tùng cho biết, việc lên tiếng không nhằm tạo đối đầu, mà để bảo vệ thành quả nghệ thuật cùng quyền lợi hợp pháp của người nghệ sĩ.

Liên quan đến ca khúc “Khúc hát mừng sinh nhật”, ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa chia sẻ giữa anh và một đơn vị tại California (Mỹ) đang tồn tại những khác biệt trong quá trình xác lập, khai thác và quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với “Khúc hát mừng sinh nhật”.

Phan Đinh Tùng cho biết, nhiều năm qua anh chọn cách im lặng, thiện chí và đối thoại với mong muốn mọi việc được giải quyết trong sự tôn trọng, cảm thông giữa các bên liên quan.

“Bởi hơn ai hết, Tùng hiểu rằng phía sau những sản phẩm âm nhạc không chỉ là câu chuyện pháp lý hay thương mại, mà còn là tình nghĩa, ký ức, hành trình đồng hành và sự đóng góp của rất nhiều con người trong suốt nhiều năm qua”, nam ca sĩ cho biết.

Anh nhấn mạnh việc lên tiếng ở thời điểm này không nhằm tạo ra sự đối đầu hay gây thêm tổn thương cho bất kỳ cá nhân nào, mà xuất phát từ mong muốn bảo vệ các giá trị tinh thần, thành quả lao động nghệ thuật cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người nghệ sĩ theo quy định pháp luật, trong tinh thần yêu thương, công bằng và sự thật.

Nam ca sĩ còn gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng nghiệp và truyền thông đã đồng hành với anh trong suốt thời gian qua, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết trên tinh thần thiện chí, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, theo phía Phan Đinh Tùng, doanh thu liên quan đến “Khúc hát mừng sinh nhật” đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ, chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền hoặc phán quyết pháp lý có hiệu lực trước khi phân bổ cho chủ thể sở hữu hợp pháp.

Phía Phan Đinh Tùng cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp các vấn đề tồn đọng không tìm được hướng giải quyết phù hợp, phía anh sẽ tiến hành những bước pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.