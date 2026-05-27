Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Phan Đinh Tùng tiếp tục lên tiếng về vụ việc quanh ‘Khúc hát mừng sinh nhật’

Phan Đinh Tùng cho biết, việc lên tiếng không nhằm tạo đối đầu, mà để bảo vệ thành quả nghệ thuật cùng quyền lợi hợp pháp của người nghệ sĩ.

Thu Cúc (tổng hợp)

Liên quan đến ca khúc “Khúc hát mừng sinh nhật”, ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa chia sẻ giữa anh và một đơn vị tại California (Mỹ) đang tồn tại những khác biệt trong quá trình xác lập, khai thác và quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với “Khúc hát mừng sinh nhật”.

Phan Đinh Tùng cho biết, nhiều năm qua anh chọn cách im lặng, thiện chí và đối thoại với mong muốn mọi việc được giải quyết trong sự tôn trọng, cảm thông giữa các bên liên quan.

“Bởi hơn ai hết, Tùng hiểu rằng phía sau những sản phẩm âm nhạc không chỉ là câu chuyện pháp lý hay thương mại, mà còn là tình nghĩa, ký ức, hành trình đồng hành và sự đóng góp của rất nhiều con người trong suốt nhiều năm qua”, nam ca sĩ cho biết.

dinhtung1.jpg

Anh nhấn mạnh việc lên tiếng ở thời điểm này không nhằm tạo ra sự đối đầu hay gây thêm tổn thương cho bất kỳ cá nhân nào, mà xuất phát từ mong muốn bảo vệ các giá trị tinh thần, thành quả lao động nghệ thuật cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người nghệ sĩ theo quy định pháp luật, trong tinh thần yêu thương, công bằng và sự thật.

Nam ca sĩ còn gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng nghiệp và truyền thông đã đồng hành với anh trong suốt thời gian qua, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết trên tinh thần thiện chí, công bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, theo phía Phan Đinh Tùng, doanh thu liên quan đến “Khúc hát mừng sinh nhật” đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ, chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền hoặc phán quyết pháp lý có hiệu lực trước khi phân bổ cho chủ thể sở hữu hợp pháp.

Phía Phan Đinh Tùng cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp các vấn đề tồn đọng không tìm được hướng giải quyết phù hợp, phía anh sẽ tiến hành những bước pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Mời quý độc giả xem MV "Khúc hát mừng sinh nhật" của ca sĩ Phan Đinh Tùng. Nguồn Vietnamnet
#Phan Đinh Tùng #Khúc hát mừng sinh nhật #quyền sở hữu trí tuệ #tranh chấp #nghệ sĩ

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Câu chuyện phía sau 'Khúc hát mừng sinh nhật' của Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng vừa lên tiếng về tranh chấp Quyền sở hữu trí tuệ liên quan ca khúc “Khúc hát mừng sinh nhật”.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa đăng tải thông báo dài trên trang cá nhân, chia sẻ giữa anh và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm âm nhạc “Khúc hát mừng sinh nhật” và 5 album gồm: “Hạt nhân”, “Tùng chung”, “Tùng thuận”, “Tùng phong”, “Tùng teen”.

Phía nam ca sĩ cho biết: “Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ hiện có và theo quan điểm pháp lý của chúng tôi, vụ việc hiện đang tồn tại những khác biệt trong việc xác lập, khai thác và quản lý Quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm nêu trên.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

[INFOGRAPHIC] Phan Đinh Tùng có bản hit sinh nhật, hôn nhân viên mãn

phan-dinh-tung.jpg
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

'Nhạc sĩ tỷ view' Nguyễn Văn Chung gây bất ngờ khi lấn sân đóng phim, ca hát

Sau nhiều năm gắn với vai trò nhạc sĩ, Nguyễn Văn Chung bất ngờ thử sức ở điện ảnh và chương trình thực tế về âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây chú ý khi thử sức ở một số vai trò mới trong năm 2026. Không chỉ lần đầu tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh “Ốc mượn hồn”, anh còn xác nhận góp mặt tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sau thời gian dài cân nhắc.

Chia sẻ về vai diễn đầu tay, Nguyễn Văn Chung cho biết, anh xem đây là trải nghiệm đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp. Nam nhạc sĩ gửi lời cảm ơn đạo diễn Đinh Tuấn Vũ vì đã tin tưởng trao cơ hội tham gia dự án.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới