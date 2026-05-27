Thấy gì từ làn sóng nghệ sĩ Việt thi nhan sắc?

Không còn chỉ là sân chơi nhan sắc, các cuộc thi hoa hậu Việt đang trở thành “bệ phóng truyền thông” mới của nghệ sĩ.

Hoa hậu giờ không còn là sân chơi của những gương mặt mới. Ngày càng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xem đấu trường nhan sắc như một bước chuyển mới trong sự nghiệp.

Thi hoa hậu, Pháo muốn bước khỏi vùng an toàn

Mới đây, fanpage Miss Grand Vietnam công bố rapper Pháo là thí sinh chính thức của mùa giải 2026.

Pháo cho biết cô tham gia cuộc thi vì không muốn tiếc nuối về sau, đồng thời muốn vượt qua giới hạn bản thân ở một lĩnh vực mới. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều nghệ sĩ khi quyết định bước vào đấu trường nhan sắc: thử sức ở môi trường khác và làm mới hình ảnh cá nhân.

Sinh năm 2003, Pháo sở hữu gương mặt nhỏ, sống mũi cao cùng đôi mắt sắc sảo. Kiểu tóc ngắn giúp cô tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn giữ nét nữ tính. Nữ rapper thường theo đuổi phong cách quyến rũ với các thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc hở lưng.

Rapper Pháo. Ảnh: Instagram Pháo.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Pháo còn là một trong những rapper nữ nổi bật của thế hệ mới. Cô ghi dấu ấn với bản hit “2 phút hơn” từng viral toàn cầu và hợp tác cùng rapper quốc tế Tyga. Ngoài âm nhạc, Pháo còn tham gia phim điện ảnh “Thỏ ơi” ra mắt đầu năm 2026.

Việc một rapper trẻ tham gia thi hoa hậu cho thấy tiêu chí của các cuộc thi sắc đẹp hiện nay đã thay đổi đáng kể. Thí sinh không còn đơn thuần được đánh giá qua nhan sắc mà còn ở sức ảnh hưởng, cá tính và câu chuyện cá nhân.

Ngoài ra, nếu trước đây nghệ sĩ lấn sân thi hoa hậu từng bị xem là chiêu gây chú ý, hiện tại điều này đang dần trở thành một xu hướng của showbiz Việt.

Nhiều khán giả chờ đợi Pháo toả sáng. Ảnh: Instagram Pháo.

Khi nghệ sĩ xem hoa hậu là cú hích sự nghiệp

Hương Giang là ví dụ tiêu biểu cho bước chuyển mình thành công từ nghệ sĩ sang hoa hậu. Trước khi đăng quang Miss International Queen 2018, Hương Giang đã nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Cô bước ra từ Vietnam Idol 2012 và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ cá tính mạnh cùng khả năng giải trí nổi bật.

Chiến thắng của Hương Giang giúp cô trở thành hoa hậu chuyển giới quốc tế đầu tiên của Việt Nam, đồng thời tạo cú hích lớn cho tên tuổi. Sau đăng quang, cô tiếp tục ca hát, sản xuất chương trình và duy trì sức hút mạnh mẽ trong showbiz.

Sự thành công của Hương Giang phần nào mở ra một “công thức” mới trong giới giải trí: nghệ sĩ hoàn toàn có thể dùng đấu trường nhan sắc như một bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp.

Sau Miss International Queen 2018, Hương Giang thi Miss Universe 2025, Miss Grand International All Stars 2026. Ảnh: FB Hương Giang.

MLee cũng là trường hợp nhận nhiều chú ý khi ghi danh Miss Universe Vietnam 2024.

Chia sẻ với Dân Việt, nữ ca sĩ cho biết: “Khi xác định sẽ tham gia Miss Universe Vietnam 2024, MLee đã ngay lập tức đi học catwalk vì mình là người mới ở lĩnh vực này, mọi thứ gần như bắt đầu từ con số 0”.

Cô nói thêm: “Miss Universe Vietnam đề cao vẻ đẹp tự tin, sự độc lập, tự chủ của phụ nữ và hướng đến giá trị cộng đồng. Ở thời điểm này, MLee thấy bản thân đã đủ trải nghiệm sống và đủ độ chín để tham gia một cuộc thi sắc đẹp”.

Trong số những phát biểu của MLee, câu nói thể hiện rõ tinh thần của nhiều nghệ sĩ khi thi hoa hậu là: “Với MLee, không bao giờ bỏ cuộc, luôn hướng về phía trước và khám phá những khả năng của bản thân mình”.

MLee sở hữu chiều cao 1m76 cùng số đo gợi cảm 89-64-94 cm. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Pháp, hoạt động ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất. Kết quả top 5 Miss Universe Vietnam 2024 cho thấy nghệ sĩ hoàn toàn có thể cạnh tranh nghiêm túc ở sân chơi nhan sắc nếu có sự đầu tư bài bản.

Ca sĩ MLee. Ảnh: FB MLee.

Hoa hậu giờ không còn chỉ là cuộc thi sắc đẹp

Thực tế, làn sóng nghệ sĩ thi hoa hậu phản ánh sự thay đổi rõ rệt của thị trường giải trí Việt. Những năm gần đây, nhiều cuộc thi nhan sắc không còn ưu tiên riêng vẻ đẹp hình thể mà chú trọng hơn vào kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp, tư duy truyền thông và sức ảnh hưởng cá nhân.

Điều này khiến các nghệ sĩ vốn có kinh nghiệm sân khấu, lượng người hâm mộ và khả năng làm việc trước truyền thông trở thành nhóm thí sinh giàu lợi thế.

Ở chiều ngược lại, các cuộc thi sắc đẹp cũng cần những gương mặt đã có sức hút để tăng hiệu ứng truyền thông, mở rộng tệp khán giả và tạo độ thảo luận trên mạng xã hội.

Sự cộng hưởng này khiến ranh giới giữa “nghệ sĩ” và “hoa hậu” ngày càng mờ đi. Một ca sĩ có thể thi hoa hậu. Một hoa hậu có thể lấn sân diễn xuất, ca hát hay trở thành người dẫn chương trình.

Trong bối cảnh showbiz ngày càng cạnh tranh, hoa hậu giờ không chỉ là danh hiệu nhan sắc mà còn trở thành một phần trong chiến lược xây dựng thương hiệu của nghệ sĩ Việt.