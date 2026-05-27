Vì sao Hương Giang đang nổi bật ở MGI All Stars 2026?

Hương Giang gây chú ý tại MGI All Stars 2026 nhờ phần phỏng vấn tự tin, thông điệp về cộng đồng và sức hút ở giải bình chọn.

Trước thềm bán kết Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang đang là một trong những đại diện tạo nhiều thảo luận trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Mới nhất, video phỏng vấn do người đẹp chia sẻ thu hút lượng tương tác lớn nhờ những quan điểm thẳng thắn về vai trò của hoa hậu, cộng đồng và tư duy của một “ngôi sao” sau đăng quang.

Không đi theo hướng trả lời an toàn thường thấy ở các cuộc thi sắc đẹp, đại diện Việt Nam chọn nhấn mạnh vào câu chuyện cá nhân, hành trình đại diện cộng đồng và khát vọng tạo dấu ấn tại đấu trường quốc tế.

Đề cao sự tự tin và tinh thần đồng hành

Trong phần phỏng vấn, Hương Giang cho rằng điều quan trọng nhất với một nữ hoàng sắc đẹp là sự tự tin và khả năng chấp nhận chính mình.

“Sự tự tin đích thực chỉ thực sự tỏa sáng khi bạn hoàn toàn chấp nhận bản ngã của chính mình”, cô nói.

Theo Hương Giang, cô không đặt bản thân lên bàn cân để so sánh với các thí sinh khác. Người đẹp cho rằng việc đứng cạnh những phụ nữ xuất sắc khiến cô cảm thấy mạnh mẽ hơn thay vì áp lực cạnh tranh.

“Tôi đến đây không phải để tước đoạt đi bất kỳ điều gì của những người phụ nữ khác. Tôi đến đây để tôn vinh và khiến giá trị của phái đẹp trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết”.

Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh niềm tự hào về hành trình đã đi qua để có thể trở thành tiếng nói cho cộng đồng phía sau mình.

Hương Giang diện trang phục nổi bật ở phần thi phỏng vấn. Ảnh: FB Hương Giang.

Muốn tạo lý do để được nhớ đến

Một trong những yếu tố giúp Hương Giang nổi bật là việc liên tục thay đổi tạo hình. Từ trang phục, kiểu tóc đến phụ kiện, cô gần như xuất hiện với diện mạo khác nhau mỗi ngày.

Khi được hỏi về việc sử dụng nhiều tóc giả và trang sức ngay cả ở phần thi phỏng vấn, Hương Giang cho biết cô muốn tận dụng sân chơi quốc tế để quảng bá thời trang Việt Nam.

“Đây là cuộc thi mà tôi muốn giới thiệu các nhà thiết kế Việt Nam và cho mọi người thấy ngành thời trang Việt Nam đang phát triển như thế nào”.

Người đẹp cũng đưa ra quan điểm gây chú ý: “Bạn là ngôi sao, bạn cần cho mọi người lý do để nhớ đến bạn”.

Phát ngôn này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn fan sắc đẹp vì cho thấy rõ tư duy xây dựng hình ảnh của đại diện Việt Nam.

Hình ảnh của Hương Giang tại cuộc thi được nhiều khán giả liên tưởng tới những thí sinh không chỉ thi sắc đẹp mà còn biết tạo hiệu ứng truyền thông và duy trì sức hút xuyên suốt hành trình dự thi.

Nhấn mạnh vai trò của người tiên phong

Trong phần trả lời khác, Hương Giang khẳng định cô tham gia cuộc thi không chỉ vì mục tiêu cá nhân. Theo người đẹp, một nhân vật có sức ảnh hưởng không chỉ tỏa sáng cho riêng mình mà còn phải trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng phía sau.

“Tôi đã dành hơn một thập kỷ để nâng cao vị thế của cộng đồng đứng phía sau tôi và họ cần người tiên phong”, cô nói.

Đại diện Việt Nam cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn trở thành người đầu tiên chiến thắng để tạo ra những thay đổi lớn hơn trong tương lai.

“Tôi muốn mọi người thấy tôi, thấy cách tôi vấp ngã và đứng dậy một lần nữa”.

Cách trả lời ngắn gọn nhưng giàu thông điệp tiếp tục cho thấy sự chủ động của Hương Giang trong việc xây dựng hình ảnh tại cuộc thi.

Quan điểm về “trí tuệ” tạo bàn luận

Một trong những phần phỏng vấn được lan truyền nhất là khi Hương Giang nói về vai trò của trí tuệ đối với một hoa hậu. Theo người đẹp, ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian nhưng tư duy mới là yếu tố quyết định sức ảnh hưởng lâu dài.

“Vương miện không thể biến bạn thành một ngôi sao đích thực. Hào quang thực sự chỉ bắt đầu tỏa sáng sau khi cuộc thi kết thúc”.

Hương Giang cho rằng sau danh hiệu hoa hậu, điều quan trọng là khả năng chinh phục công chúng và truyền cảm hứng lâu dài.

“Mỗi phụ nữ, mỗi con người đều cần trí tuệ để làm chủ và quyết định vận mệnh của chính mình”.

Sau video này, nhiều chuyên gia truyền thông và fan sắc đẹp quốc tế để lại phản hồi tích cực về khả năng diễn đạt, phong thái sân khấu và thông điệp mà đại diện Việt Nam truyền tải.

Duy trì sức hút ở giải bình chọn

Bên cạnh sức hút truyền thông, Hương Giang hiện cũng nằm trong nhóm thí sinh dẫn đầu hạng mục World's Choice Award.

Theo cập nhật từ ban tổ chức, đại diện Việt Nam đang góp mặt trong Top 5 thí sinh có lượt bình chọn cao nhất cùng các đại diện Philippines, Mexico, Indonesia và Thái Lan. Người chiến thắng hạng mục này sẽ giành suất vào thẳng Top 18 chung cuộc.

Hương Giang liên tục làm mới hình ảnh. Ảnh: FB Hương Giang.

Trước thềm bán kết, Hương Giang đang cho thấy lợi thế không chỉ nằm ở độ nhận diện, mà còn ở khả năng tạo câu chuyện và duy trì sức hút truyền thông — yếu tố ngày càng quan trọng tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.