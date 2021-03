Trước khi rạn nứt, Hoàng tử William - Harry từng thân thiết thế nào?

Mối quan hệ giữa Hoàng tử William (trái) và em trai, Harry, được cho là bị rạn nứt kể từ sau sự xuất hiện của Meghan Markle - người vợ hiện tại của Hoàng tử Harry (phải). Ảnh: DE. Cuốn sách có tên "Finding Freedom" (Đi tìm tự do) của tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand, hai phóng viên phụ trách viết về Hoàng gia Anh, đã hé lộ những mâu thuẫn giữa hai Hoàng tử Anh có liên quan đến chuyện tình của Hoàng tử Harry và Meghan. Ảnh: Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Ảnh: HM. Theo cuốn sách này, Hoàng tử William từng bày tỏ lo lắng rằng em trai của anh sẽ bị "mù quáng" vì mong muốn kết hôn có phần vội vã với Meghan và đề nghị em trai "dành nhiều thời gian nhất có thể để hiểu rõ cô gái này". Điều này đã khiến Hoàng tử Harry cảm thấy bị "xúc phạm". Ảnh: People. Sau khi Hoàng tử Harry kết hôn với Meghan Markle hồi năm 2018, căng thẳng giữa nhà Harry và anh trai được cho là lý do khiến Harry muốn dọn ra khỏi Điện Kensington và chuyển đến dinh thự Frogmore Cottage sinh sống. Ảnh: The Sun.Mâu thuẫn giữa hai anh em William và Harry cho đến nay vẫn chưa được hóa giải mặc dù họ đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ. Ảnh: TM. Gần đây, Hoàng tử William khẳng định Hoàng gia Anh "hoàn toàn không phân biệt chủng tộc", sau cáo buộc của vợ chồng Harry - Meghan trong cuộc phỏng vấn trên đài Mỹ hôm 7/3. Nguồn tin cho hay, Hoàng tử William vẫn chưa nói chuyện với em trai thời gian qua. Ảnh: Reuters. Hoàng tử William sinh năm 1982, lớn hơn em trai Harry (sinh năm 1984) hai tuổi. Trước khi rạn nứt, mối quan hệ của hai anh em từng rất thân thiết, nhất là lúc họ còn nhỏ. Ảnh: Công nương Diana bên hai con trai - William và Harry lúc nhỏ - tại Cung điện Kensington. Ảnh: AP. Hai anh em thường chơi đùa cùng nhau. Ảnh chụp Thái tử Charles bên hai con trai - William và Harry - hồi năm 1985. Ảnh: Getty. Bức ảnh này được chụp tại Cung điện Kensington cho thấy, Hoàng tử William giúp em trai, Harry, tập đi. Ảnh: Getty. Hoàng tử William và Harry cùng theo học tại trường Eton. Ảnh chụp ngày Harry nhập học năm 1995, có mẹ và anh trai, William, "tháp tùng". Ảnh: Getty. Có thể nói, hai anh em William - Harry lúc nhỏ là những người bạn thân nhất của nhau. Ảnh: AP. Trong suốt những năm tháng sau đó, họ luôn gắn bó thân thiết với nhau. Ảnh: Getty. Mặc dù William và Harry theo đuổi con đường khác nhau sau khi tốt nghiệp trung học, họ cùng nhau tham gia khóa huấn luyện trực thăng quân sự vào năm 2009. Hai anh em đã ở chung một nhà trong quá trình huấn luyện. Ảnh: AP. Hoàng tử Harry trong lễ cưới của anh trai William hồi năm 2011. Ảnh: Getty. Harry khi đó thân thiết với cả anh trai và chị dâu, Công nương Kate Middleton (giữa). Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video về vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle (Nguồn video: VTV)

