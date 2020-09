Sự thật bất ngờ về Tháp Tự do nổi tiếng ở New York

Khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới cũ, trong đó có tòa Tháp Đôi (ảnh) ở thành phố New York, đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Ảnh: BI. Nhiều năm sau, khu phức hợp Trung tâm Thương mại Thế giới mới được xây dựng, trong đó Tòa Trung tâm Thương mại Thế giới Một (1WTC hay còn có tên gọi cũ là Tháp Tự do) trở thành biểu tượng mới của New York. Ảnh: ST. Tòa Trung tâm Thương mại Thế giới Một được khởi công xây dựng vào ngày 27/4/2006 và đi vào hoạt động từ năm 2014. Ảnh: ST. Kinh phí xây dựng công trình này là khoảng 3,9 tỷ USD. Ảnh: ST. Sau khi hoàn thành, Tháp Tự do khi đó là tòa nhà cao nhất nước Mỹ, với độ cao trên 541 mét và là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Ảnh: CNN. Công trình này gồm 104 tầng. Ngoài ra, còn có 5 tầng hầm. Ảnh: ST. Tòa 1WTC có tổng cộng 71 thang máy. Bạn có thể đi thang máy từ tầng trệt lên tầng 102 chỉ mất 60 giây. Ảnh: ST. Tháp Tự Do, được xây dựng thay thế tòa Tháp Đôi vốn bị phá hủy trong vụ khủng bố 11/9, được kiến trúc theo hình chóp, với nét kiến họa tương tự như ngọn giáo hướng thẳng lên trời, biểu tượng cho sự tự do. Ảnh: ST. Hồi năm 2013, Tòa tháp Tự do chính thức được công nhận là tòa tháp cao nhất Tây bán cầu. Ảnh: ST. Được biết, 26.000 công nhân làm việc trong 8 năm để xây dựng lại tòa WTC mới này. 1 WTC được xây dựng để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 11/9/2001. Ảnh: ST. Mời độc giả xem thêm video: Nhìn lại vụ khủng bố 11/9 (Nguồn video: VTC14)

