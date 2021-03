Meghan - Harry và những lần khiến gia đình Hoàng gia Anh "dậy sóng"

Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle - Công tước và nữ Công tước xứ Sussex - đã tham dự cuộc phỏng vấn đặc biệt với "nữ hoàng truyền thông Mỹ" Oprah Winfrey được lên sóng trên kênh CBS ngày 7/3 vừa qua. Ảnh: AP. Được biết, đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của vợ chồng Meghan Markle kể từ sau khi họ rút khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia. Ảnh: Insider. Trong cuộc phỏng vấn, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle đã tiết lộ những thông tin phần nào cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa họ với Hoàng gia Anh. Ảnh: AP. Được biết, Harry và Meghan đã nhắc tới những cuộc trò chuyện về màu da của con trai họ, việc đánh mất sự bảo hộ của Hoàng gia Anh và những áp lực dữ dội từng khiến nữ Công tước xứ Sussex có ý định tự tử,... Ảnh: Insider. Meghan nói rằng cô trở nên lo lắng về việc con trai mình không có tước hiệu Hoàng gia và khó có thể hiểu vì sao lại có những lo ngại trong gia đình Hoàng gia về màu da của con trai cô. Ảnh: VF. Hoàng tử Harry tiết lộ mối quan hệ của anh với gia đình. "Tôi cảm thấy thật sự thất vọng. Ông ấy đã trải qua điều tương tự. Ông ấy biết cảm giác đau đớn là như thế nào. Và Archie là cháu nội của ông. Tôi vẫn sẽ luôn yêu quý ông, nhưng đã có quá nhiều sự tổn thương", Harry nói về cha anh, Thái tử Charles. Harry cho biết thêm, Hoàng gia Anh đã cắt hỗ trợ tài chính cho anh hồi đầu năm 2020. Ảnh: Getty. Ảnh: Mirror. Cũng trong cuộc phỏng vấn, nữ Công tước xứ Sussex ngầm tố điện Buckingham đang lan truyền thông tin không đúng về vợ chồng cô. Một trong những câu chuyện mà Meghan cho rằng bị người trong cung điện rò rỉ một cách sai lệch là vụ chị dâu Kate Middleton đã uất ức đến bật khóc vì tranh cãi với Meghan về trang phục của phù dâu. Ảnh: UW. Những thông tin được vợ chồng Harry - Meghan chia sẻ vừa qua với nhiều tiết lộ có thể sẽ gây chấn động cả hai bờ Đại Tây Dương. Theo Daily Mirror, các thành viên Hoàng gia Anh tỏ ra thất vọng với cuộc phỏng vấn của Harry - Meghan. Tờ báo này đã nhắc tới "nỗi buồn vô tận" của Thái tử Charles và Hoàng tử William sau "sự cố phỏng vấn cùng Oprah". Ảnh: PS. Dù vậy, đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi Meghan - Harry khiến gia đình Hoàng gia Anh dậy sóng. Trước đó, đầu năm 2020, Hoàng tử Harry và vợ, Meghan Markle, từng gây chấn động khi tuyên bố sẽ rời Hoàng gia Anh và không tham gia các hoạt động của hoàng tộc với tư cách thành viên hoàng gia. Vợ chồng Hoàng tử Harry chính thức rời khỏi Hoàng gia Anh và từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia từ tháng 4/2020. Ảnh: Insider. Ngày 19/2/2021, Hoàng gia Anh đã tước toàn bộ tước vị danh dự trong quân đội của Hoàng tử Harry. Nữ hoàng Anh Elizabeth II (ảnh) cũng đã xác nhận bằng văn bản rằng với việc từ bỏ các công việc của Hoàng gia Anh, việc tiếp tục các trách nhiệm và chức vị trong đời sống của hoàng tộc là không còn phù hợp. Xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với người dẫn chương trình James Corden tại Mỹ ngày 26/2/2021, Hoàng tử Harry cho biết anh quyết định rời gia đình Hoàng gia Anh vì truyền thông và báo chí ở Anh đã "hủy hoại" sức khỏe tinh thần của anh. Ảnh: Time. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Meghan và chị dâu, Công nương Kate Middleton, từ lâu được cho là "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Có tin đồn cho rằng, lý do khiến nữ Công tước xứ Sussex Meghan Markle không muốn ở lại cung điện là do mâu thuẫn với chị dâu Kate Middleton. Ảnh: Insider. Tờ Mirror đưa tin, bạn thân của Công nương Meghan từng tiết lộ Meghan cảm thấy bị đối xử bất công so với chị dâu. Ảnh: Insider. Mời độc giả xem thêm video về đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle hồi năm 2018 (Nguồn video: BBC)

