Chân dung trùm băng đảng tuyên bố “sốc” sau vụ ám sát Tổng thống Haiti

Theo New York Post, Jimmy Cherizier (ảnh), trùm băng đảng khét tiếng có biệt danh "Thịt nướng" ở Haiti, ngày 10/7 tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh, sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise hôm 7/7. Ảnh: HT.



Jimmy Cherizier, thủ lĩnh nhóm G9 gồm 9 băng đảng tại Haiti, cáo buộc cảnh sát và các chính trị gia đối lập đã âm mưu “loại bỏ” Tổng thống Moise (ảnh). Ảnh: AP.



"Chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí của mình để chống lại bọn họ và bảo vệ người dân Haiti. Chúng tôi đã sẵn sàng cho chiến tranh", ông Cherizier nói. Ảnh: AP.



Jimmy Cherizier cũng tuyên bố người của ông sẽ xuống đường biểu tình để phản đối vụ ám sát nhà lãnh đạo Haiti. Ảnh: AP.



Jimmy Cherizier, 44 tuổi, là thủ lĩnh của nhóm G9 gồm 9 băng đảng tại Haiti. Theo Al Jazeera, Jimmy Cherizier là một cựu cảnh sát Haiti và cũng là nghi phạm trong vụ thảm sát trước đây. Ảnh: WP.



Vào tháng 11/2017, khi đang là chỉ huy một chiến dịch truy bắt tội phạm băng đảng, Jimmy Cherizier được cho là đã tự tiện ra lệnh cho cảnh sát hành quyết 14 thường dân vô tội ở khu phố Grand Ravine, thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: HL.

Một năm sau, vào tháng 11/2018, Haiti lại rúng động với vụ thảm sát La Saline với 71 người thiệt mạng, trong đó Cherizier bị tố đóng vai trò tổ chức phạm tội. Ảnh: Facebook.



Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc khi đó gọi Cherizier là “kẻ vi phạm quyền con người trắng trợn nhất”. Sau đó, đến tháng 12/2018, Cherizier bị sa thải khỏi ngành cảnh sát. Ảnh: Reuters.



Đầu tháng 5/2020, Cherizier tập hợp thủ lĩnh của các băng nhóm lớn nhất thủ đô Port-au-Prince nhằm thống nhất thành một mối. Kết thúc cuộc gặp này, thủ lĩnh 9 băng nhóm đều đồng ý thành lập một tổ chức mới - liên minh băng đảng Gia đình và Đồng minh G9 do Cherizier cầm đầu. Ảnh: HL.



Chỉ 20 ngày sau khi nhóm G9 ra đời, vào ngày 20/5, Cherizier cùng những kẻ lãnh đạo 9 băng nhóm liền lên kế hoạch tấn công vào một số khu phố ở Port-au-Prince. Ảnh: HI.



Theo một báo cáo điều tra nội bộ của Cục Cảnh sát Hình sự Haiti, có lệnh bắt giữ Cherizier cùng 68 người khác với các cáo buộc giết người, hiếp dâm. Ảnh: Reuters.



Tuy nhiên, Cherizier phủ nhận mọi cáo buộc và vẫn đứng ngoài vòng pháp luật. Thậm chí, Cherizier còn trở nên quyền lực hơn ở Haiti, đến mức chính quyền quyết định bắt tay cùng liên minh của ông ta, theo lời một quan chức địa phương. Ảnh: HL. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống bị ám sát, Haiti thiết quân luật, bắt đối tượng tình nghi (Nguồn video: VOV)

