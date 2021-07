Bất ngờ thân thế cụ bà 82 tuổi sắp bay vào vũ trụ

Hãng Reuters (Anh) dẫn thông tin từ nhà sản xuất hàng không vũ trụ Blue Origin hôm 1/7 cho biết bà Wally Funk (ảnh), 82 tuổi, sẽ trở thành khách mời danh dự trên chuyến bay du hành vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos vào hôm 20/7 tới. Nếu vậy, bà Funk sẽ trở thành người lớn tuổi nhất từng du hành vào vụ trụ. Ảnh: HC.



"Chào mừng đến với phi hành đoàn, Wally Funk. Chúng tôi rất vui khi có bà bay cùng vào ngày 20/7 với tư cách khách mời danh dự", tỷ phú Jeff Bezos (ảnh) đăng Twitter. Ảnh: Reuters.



Bà Wally Funk sinh năm 1939 tại Las Vegas, New Mexico (Mỹ), và lớn lên ở Taos, New Mexico. Ảnh: Guardian.



Khi còn nhỏ, Wally Funk đã bị mê hoặc bởi những chiếc máy bay. Năm 1 tuổi, bà được cha mẹ đưa đến một sân bay gần nơi họ sống ở New Mexico. Bà dần dần quan tâm đến cơ khí, chế tạo mô hình máy bay và tàu thủy. Ảnh: SF.



Bà Funk cũng là một người phụ nữ thích các hoạt động ngoài trời, dành thời gian đạp xe hoặc cưỡi ngựa, trượt tuyết, săn bắt và câu cá. Ở tuổi 14, bà trở thành một tay thiện xạ tài năng. Ảnh: Guardian.



Khi còn là học sinh trung học, Funk muốn tham gia các khóa học như cơ khí ô tô, nhưng vì là nữ nên bà chỉ được phép tham gia các khóa học như nữ công gia chánh. Chán nản, Funk rời trường trung học ở tuổi 16 và vào trường Cao đẳng Stephens ở Columbia, Missouri. Ảnh: Bloomberg.



Bà sau đó trở thành một thành viên của "Flying Susies" và được xếp hạng nhất trong lớp 24 người, tốt nghiệp năm 1958 với bằng phi công. Funk tiếp tục hoàn thành bằng Cử nhân tại Đại học Bang Oklahoma. Ảnh: OSU.



Năm 20 tuổi, Wally Funk trở thành phi công chuyên nghiệp. Công việc đầu tiên của bà là tại Fort Sill, Oklahoma, với tư cách là Huấn luyện viên bay dân dụng cho các hạ sĩ quan của Quân đội Mỹ. Ảnh: HC.



Bà Funk là nữ huấn luyện viên bay đầu tiên tại một căn cứ quân sự của Mỹ. Ảnh: HC.



Funk từng là phi công trưởng của 5 trường hàng không trên nước Mỹ. Bà là nữ thanh tra đầu tiên của Cục Hàng không Liên bang và cũng là nữ điều tra viên an toàn hàng không đầu tiên của Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ. Ảnh: OC.



Bà Wally Funk thôi giữ chức Điều tra viên An toàn Hàng không vào năm 1985 sau khi phục vụ được 11 năm. Bà sau đó được bổ nhiệm làm Cố vấn An toàn của FAA và trở thành nhà huấn luyện phi công và diễn giả nổi tiếng về an toàn hàng không. Ảnh: OC.



Bà đã nhận được danh hiệu "Nữ phi công xuất sắc" hay "Phi công hàng đầu của Flying Aggie". Ảnh: SC.



Được biết, bà Funk đã trải qua khóa đào tạo phi hành gia vào những năm 1960, nhưng chưa bao giờ lên vũ trụ hoặc thậm chí trở thành phi hành gia NASA, chỉ vì là phụ nữ. Ảnh: DW.

