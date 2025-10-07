Ho kéo dài, người đàn ông phát hiện khối u mô đệm dạ dày, bệnh lý hiếm gặp

Người đàn ông trung niên đi khám vì ho khan kéo dài nhưng qua nội soi, bác sĩ phát hiện khối u mô đệm dạ dày – bệnh lý hiếm gặp.

Theo báo SKĐS, Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp vừa tiếp nhận một bệnh nhân 53 tuổi nhập viện trong tình trạng ho khan kéo dài khoảng 1 tháng. Bệnh nhân cho biết trước đó thể trạng khỏe mạnh, chưa từng nội soi tiêu hóa, nhân tiện bị ho khan kéo dài nên kết hợp khám tổng quát. Qua nội soi dạ dày, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u kích thước khoảng 3cm ở thành dạ dày, nghi ngờ GIST - u mô đệm đường tiêu hoá.

Sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bệnh có khối u dưới niêm mạc dạ dày kích thước khoảng 3 cm, chưa có bằng chứng di căn và được chỉ định phẫu thuật để điều trị, tiên lượng tương đối tốt.

Tuy hiếm gặp nhưng GIST là khối u có nguy cơ ác tính và có thể tái phát hay di căn. Ảnh SKĐS

BS Trần Quốc Cường (Phòng Nội soi, Khoa Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp) cho biết GIST là khối u có nguy cơ ác tính và có thể tái phát hay di căn, do đó người bệnh không nên chủ quan. Bởi GIST tuy ít gặp nhưng có thể nguy hiểm, vì vậy phát hiện sớm qua nội soi định kỳ là yếu tố then chốt. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể do: GIST xuất phát từ tế bào kẽ Cajal trong thành ống tiêu hoá; Liên quan đến đột biến gen KIT (CD117) hoặc PDGFRA; Không có nguyên nhân trực tiếp từ ăn uống, nhưng yếu tố di truyền và đột biến gen là chủ yếu.

Trong trường hợp khối u lớn dần mà không được phát hiện hay điều trị có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như: Xuất huyết tiêu hoá (nôn ra máu, đi ngoài phân đen); Thủng dạ dày; Chèn ép gây đau bụng, đầy bụng, khó tiêu.

GIST dạ dày là loại khối u trung mô hiếm gặp. Ảnh minh hoạ/ Nguồn tamanhhospital.vn

Ngoài ra, GIST còn có nguy cơ ác tính có thể dẫn đến di căn gan, phúc mạc. Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa tuyệt đối GIST vì bệnh liên quan đến đột biến gen. Tuy nhiên, để phát hiện sớm và giảm nguy cơ bỏ sót mọi người cần lưu ý: Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt sau 40 tuổi; Nội soi tiêu hoá tầm soát nếu có triệu chứng hoặc yếu tố nguy cơ theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa; Về chế độ sinh hoạt: Ăn uống cân đối, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Ăn chậm, nhai kỹ, tránh để tình trạng viêm loét dạ dày kéo dài. Giữ cân nặng hợp lý, luyện tập thể dục đều đặn.

Mặc dù nhiều trường hợp phát hiện tình cờ, nhưng bác sĩ Cường khuyến cáo người bệnh cần cảnh giác khi có những dấu hiệu bất thường cảnh báo GIST như: Đau bụng âm ỉ, đầy chướng khó tiêu; Buồn nôn, nôn; Đi ngoài phân đen hoặc có máu; Thiếu máu, sụt cân không rõ nguyên nhân; Khối u vùng bụng khi khối phát triển lớn.