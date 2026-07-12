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Bạn đọc - Phản biện

Hiệu quả tiết kiệm ngân sách tại gói thầu xây lắp của phường Tân Hưng

Gói thầu xây lắp công trình cụm hẻm đường Lâm Văn Bền tại TP HCM vừa hoàn thành lựa chọn nhà thầu rộng rãi qua mạng đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước 7,05%.

Hà Linh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng TP HCM vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp cụm hẻm 60, 62 đường Lâm Văn Bền. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn với giá trúng thầu là 16.268.065.135 đồng.

Tiết kiệm ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng

Gói thầu xây lắp cụm hẻm 60, 62 đường Lâm Văn Bền có giá dự toán 17.501.538.740 đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường. Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (E-TBMT: IB2600273527) đã thu hút 3 nhà thầu tham gia cạnh tranh.

Theo Quyết định số 102/QĐ-QLDA-DA ngày 29/06/2026 do Giám đốc Trần Minh Điện ký phê duyệt, Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn đã trúng thầu với mức giá 16.268.065.135 đồng. Như vậy, thông qua quá trình đấu thầu cạnh tranh, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được khoảng 1,23 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 7,05%. Về thời gian thi công doanh nghiệp đề xuất là 135 ngày, rút ngắn khoảng 15 ngày so với thời hạn tối đa 150 ngày quy định trong hồ sơ mời thầu, qua đó tăng điểm cộng về mặt tiến độ.

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Nguồn: MSC

Hai nhà thầu còn lại tham gia cạnh tranh tại gói thầu này là Công ty Cổ phần An Bình CONS và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Trung Tín. Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Trung Tín đã bị loại do không đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo quy định của E-HSMT.

Cụ thể, báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia (đơn vị tư vấn) thực hiện chỉ rõ những thiếu sót trong hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Trung Tín. Nhà thầu này không đính kèm tài liệu chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng để đáp ứng yêu cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 5.250.461.622 đồng. Bên cạnh đó, về mặt kỹ thuật, hồ sơ cũng thiếu sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường, thiếu bản vẽ các giải pháp thi công cốt lõi và không có biểu đồ tiến độ thi công.

Việc loại bỏ các nhà thầu có hồ sơ đề xuất kém chất lượng ngay từ bước đánh giá kỹ thuật và năng lực cho thấy quá trình sàng lọc đã được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo đơn vị trúng thầu có đủ năng lực thực thi dự án.

Năng lực của Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn

Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn (MST: 0310425281), có trụ sở tại phường Tân Mỹ, TP HCM, được thành lập từ năm 2010. Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Phương là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 15 gói thầu, trong đó trúng 11 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 139.435.328.697 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 73.138.236.314 đồng, với vai trò liên danh khoảng 66.297.092.383 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp là: 92.58%.

Đặc biệt, nhà thầu này thể hiện năng lực cạnh tranh mạnh mẽ tại khu vực phường Tân Hưng (TP HCM). Trước khi trúng gói thầu xây lắp hơn 16 tỷ đồng nêu trên, vào ngày 07/01/2026, Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn cũng đã được Văn phòng HĐND và UBND Phường Tân Hưng lựa chọn thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Lịch sử đấu thầu cũng ghi nhận những lần đối đầu giữa Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Trung Tín. Trong 3 gói thầu cùng tham dự, Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn đều là đơn vị giành phần thắng.

Chuyên gia nhìn nhận về công tác lựa chọn nhà thầu

Đánh giá về quá trình lựa chọn nhà thầu tại dự án Nâng cấp cụm hẻm 60, 62 đường Lâm Văn Bền, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc thu hút được 3 nhà thầu tham gia cạnh tranh tại một gói thầu quy mô hơn 17 tỷ đồng là minh chứng cho tính công khai, minh bạch của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chỉ rõ tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 7,05% là một con số rất tích cực, vượt xa mức trung bình của nhiều gói thầu xây lắp khác. Điều này mang lại lợi ích thiết thực cho ngân sách nhà nước, đồng thời cho thấy chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn luật sư TP HCM) phân tích việc loại bỏ các hồ sơ không đạt tiêu chuẩn ngay từ vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật là hoàn toàn tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Hành lang pháp lý mới nhất đặc biệt nhấn mạnh đến năng lực thực thi và sức khỏe tài chính của nhà thầu.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn #Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Tân Hưng #Đấu thầu TP HCM #Nâng cấp cụm hẻm

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