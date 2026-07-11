Hiệu quả tiết kiệm ngân sách tại gói thầu sửa chữa trường Mầm non 19/5 phường Tân Thuận

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Thuận Nguyễn Bùi Minh Quân đã ký ban hành Quyết định số 133/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa trường Mầm non 19/5. Đơn vị được lựa chọn trao hợp đồng thực hiện là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An. Gói thầu này áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi công khai qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách bổ sung có mục tiêu cho các cấp cơ sở hành chính địa phương.

Nguồn: MSC

Hiệu quả tiết kiệm ngân sách

Gói thầu xây lắp trường học nêu trên có giá dự toán được phê duyệt là 3.925.807.476 đồng. Sau khi thực hiện đầy đủ quy trình mở thầu và chấm thầu chi tiết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giá trúng thầu chính thức được phê duyệt tại quyết định KQLCNT là 3.729.497.820 đồng. Như vậy, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đã giúp tiết kiệm hiệu quả cho nguồn lực đầu tư công địa phương số tiền 196.309.656 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận hệ thống đấu thầu mạng đã thu hút sự tham gia nộp hồ sơ của hai đơn vị bao gồm Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An và Công ty TNHH Xây dựng Phú Minh Cường.

Báo cáo đánh giá hồ sơ số 44/BC-TCG do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận Khiêm lập kết luận cả hai doanh nghiệp tham gia đều đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu pháp lý về tính hợp lệ, năng lực tài chính và giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng trường học. Do gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất theo quy định hành lang đấu thầu hiện hành, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An với mức chào thầu tối ưu hơn đã xuất sắc xếp hạng thứ nhất và được chủ đầu tư chấp thuận trao hợp đồng thi công với thời gian thực hiện cố định trong vòng 90 ngày.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Dữ liệu phân tích chuyên sâu lịch sử thầu của Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An chứng minh đây là doanh nghiệp nhỏ sở hữu năng lực đấu thầu vô cùng đáng gờm tại các cơ quan quản lý đầu tư công địa phương. Doanh nghiệp có mã số thuế 0309556762, được thành lập từ tháng 12/2009, đăng ký trụ sở chính tại khu thương mại dịch vụ tòa nhà chung cư Phương Việt, đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP HCM do bà Cao Thị Cẩm Thu giữ chức danh Giám đốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nam An đã tham gia khoảng 63 gói thầu, trong đó trúng 60 gói và chỉ trượt 3 gói thầu. Tỷ lệ trúng thầu chung của doanh nghiệp đạt kết quả xấp xỉ 95,24% với tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt khoảng hơn 24,07 tỷ đồng.

Góc nhìn từ chuyên gia

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, quy trình tổ chức thầu rộng rãi mạng đối với gói thầu sửa chữa mầm thầu tại phường Tân Thuận đã tuân thủ nghiêm túc các quy định cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15) và văn bản hướng dẫn Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc chủ đầu tư chủ động công khai dữ liệu mời thầu, thu hút được hai nhà thầu cùng tham gia cạnh tranh sòng phẳng và áp dụng phương pháp giá thấp nhất để chọn đơn vị tối ưu chi phí đã phản ánh đúng tinh thần của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả quản lý, phòng chống lãng phí nguồn lực đầu tư ngân sách công. Việc đạt được mức tiết kiệm xấp xỉ 5% là một điểm sáng đáng khích lệ cho các ban quản lý dự án cấp cơ sở xã, phường hiện nay.