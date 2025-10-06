Hà Nội

Hiện tượng thiên văn trăm năm mới có một: vì sao 3 siêu trăng lại nối nhau?

Giải mã

Hiện tượng thiên văn trăm năm mới có một: vì sao 3 siêu trăng lại nối nhau?

Từ tháng 10 - 12/2025, những người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng 3 siêu trăng liên tiếp. Trong đó, siêu trăng đầu tiên diễn ra vào 7/10.

Tâm Anh (theo LS)
Vào ngày 7/10, siêu trăng đầu tiên của năm 2025 (còn được gọi siêu trăng thu hoạch hay siêu trăng mùa gặt) sẽ chiếu sáng trên bầu trời. Đây là dịp trăng tròn lớn và sáng nhất trong năm cũng như siêu trăng đầu tiên từ tháng 11/2024. Ảnh: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images.
Sau siêu trăng đầu tiên của năm 2025, 2 siêu trăng tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 5/11 và 4/12. Dù mỗi năm có trung bình 3 - 4 siêu trăng nhưng rất hiếm gặp tất cả siêu trăng cùng tập trung vào một mùa như năm nay. Ảnh: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images.
Sự kiện 3 siêu trăng xuất hiện liên tiếp tương tự sẽ lặp lại vào mùa Đông năm 2028 trong các ngày 12/1, 10/2 và 11/3. Ảnh: moonandgarden.com.
Thuật ngữ "siêu trăng" được nhà chiêm tinh Richard Nolle đề xuất lần đầu tiên năm 1979 để mô tả trăng tròn lớn và sáng hơn đáng kể do Mặt trăng nằm ở cận điểm. Thông thường, siêu trăng sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với các dịp trăng tròn khác. Ảnh: Getty.
Quỹ đạo của Mặt trăng quanh Trái đất không phải hình tròn mà hình elip. Điều này có nghĩa khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất thay đổi đa dạng trong năm. Ảnh: Matthias Hangst/Getty.
Vào dịp trăng tròn, Mặt trăng ở điểm gần Trái đất nhất gọi là cận điểm. Theo NASA, đầu tháng 10 năm nay, Mặt trăng ở cách Trái đất 361.457 km, gần hơn 10% so với khoảng cách thông thường là 384.400 km. Ảnh: Alan Dyer/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images.
Siêu trăng cần 2 yếu tố chính để xảy ra. Đó là Mặt trăng cần ở vị trí gần nhất, hay cận điểm, với Trái đất trong quỹ đạo 27 ngày của nó. Mặt trăng cũng cần ở pha đầy đủ, xảy ra sau mỗi 29,5 ngày khi mặt trời chiếu sáng hoàn toàn mặt trăng. Ảnh: Getty.
Siêu trăng chỉ xảy ra vài lần trong 1 năm vì quỹ đạo của Mặt trăng thay đổi hướng trong khi trái đất quay quanh mặt trời. Đó là lý do tại sao người yêu thiên văn rất hiếm khi có thể quan sát siêu trăng liên tiếp trong 3 tháng như trong năm nay. Ảnh: scopetrader.com.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#siêu trăng 2025 #quỹ đạo Mặt trăng #hiện tượng thiên văn hiếm gặp #siêu trăng

