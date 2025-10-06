Hiện tượng thiên văn trăm năm mới có một: vì sao 3 siêu trăng lại nối nhau?

Từ tháng 10 - 12/2025, những người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng 3 siêu trăng liên tiếp. Trong đó, siêu trăng đầu tiên diễn ra vào 7/10.