Ngắm trọn ‘cuộc diễu hành’ của 6 hành tinh vào đêm 17/8

Giải mã

Ngắm trọn ‘cuộc diễu hành’ của 6 hành tinh vào đêm 17/8

"Cuộc diễu hành" của 6 hành tinh lân cận của Trái đất gồm: sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương sẽ diễn ra vào đêm 17/8.

Tâm Anh (theo LS)
Sáu hành tinh gồm sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương sẽ cùng xuất hiện trên bầu trời đêm sẽ bắt đầu từ ngày 17/8. "Cuộc diễu hành hành tinh" khá hiếm gặp này, đôi khi bị nhầm lẫn là sự liên kết các hành tinh, sẽ tiếp tục cho đến ngày 20/8. Ảnh: Peter Zay/Anadolu via Getty Images via Getty Images.
Sự hội tụ thiên thể, được nhìn thấy lần cuối vào tháng 2/2025, sẽ xuất hiện trên bầu trời phía Đông khoảng 1 giờ trước khi Mặt trời mọc. Mặc dù hầu hết các hành tinh này đã xuất hiện trên bầu trời buổi sáng trong nhiều tuần nhưng sao Thủy sẽ tham gia vào cuộc trình diễn lần này, nâng tổng số hành tinh từ 5 lên 6. Ảnh: skyatnightmagazine.
Dưới bầu trời quang đãng, người yêu thiên văn sẽ có thể quan sát sao Kim, sao Mộc và sao Thổ. Sao Thủy sẽ gần đường chân trời hơn nhưng vẫn đủ sáng để hầu hết người quan sát có thể nhìn thấy. Ảnh: Rui Santos, Pinhal de Leiria, Portugal, 28 February 2025.
Tuy nhiên, sao Thiên Vương (nằm giữa sao Mộc và sao Thổ) và sao Hải Vương (gần sao Thổ) quá mờ và quá xa để có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách duy nhất để nhìn thấy 2 hành tinh này là sử dụng một kính thiên văn tốt. Ảnh: Stellarium.
Việc 6 hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời cùng một lúc là khá hiếm và vẻ đẹp của hiện tượng này sẽ tăng lên rất nhiều nhờ trăng lưỡi liềm. Ảnh: skyatnightmagazine.
Vào ngày 17 và 18/8, trăng lưỡi liềm sẽ mọc phía trên sao Mộc và sao Kim. Hai hành tinh sáng nhất trên bầu trời đêm hiện đang dần di chuyển ra xa nhau sau một lần giao hội cực kỳ gần vào ngày 12/8 vừa qua. Ảnh: James Robertson, Croydon, UK, 2 March 2023.
Sao Thủy có thể được nhìn thấy bên dưới sao Mộc và sao Kim nhưng sẽ dễ dàng quan sát hơn vào ngày 19/8. Đến sáng 19/8 và ngày 20/8, một mặt trăng lưỡi liềm mỏng sẽ ở rất gần sao Mộc và sao Kim - một điểm nhấn trực quan của "cuộc diễu hành hành tinh". Ảnh: Angela Hegarty.
Vào khoảng ngày 21/8, sao Thủy sẽ bắt đầu rơi trở lại vùng sáng chói của Mặt trời và trở nên khó quan sát hơn. Ảnh: Pete Lawrence.
Theo ứng dụng Star Walk, năm 2026 sẽ có 2 "cuộc diễu hành" 6 hành tinh: một cuộc sau hoàng hôn vào tháng 2 và sự kiện còn lại diễn ra trước bình minh vào tháng 8. Ảnh: R Warnick / Getty Images.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#thiên văn học #sao Thủy #sao Kim #sao Mộc #sao Thổ #hiện tượng thiên văn hiếm gặp

