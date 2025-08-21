Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Háo hức ngắm "Trăng đen" cực hiếm trên bầu trời đêm 23/8

Giải mã

Háo hức ngắm "Trăng đen" cực hiếm trên bầu trời đêm 23/8

Trăng non ngày 23/8 là "trăng đen" theo mùa. Đây là một hiện tượng hiếm gặp, xảy ra mỗi 33 tháng/lần. Mọi người sẽ cơ hội chiêm ngưỡng bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Tâm Anh (theo LS)
Đúng 2h06 sáng giờ miền Đông nước Mỹ (giờ địa phương), Mặt trăng sẽ bước vào pha trăng non - hiện tượng này xảy ra cứ sau 29,5 ngày. Trăng non lần này còn được gọi là "trăng đen". Ảnh: Adventure_Photo via Getty Images.
Đúng 2h06 sáng giờ miền Đông nước Mỹ (giờ địa phương), Mặt trăng sẽ bước vào pha trăng non - hiện tượng này xảy ra cứ sau 29,5 ngày. Trăng non lần này còn được gọi là "trăng đen". Ảnh: Adventure_Photo via Getty Images.
Trăng non xảy ra khi Mặt trăng đi qua khoảng giữa Trái đất và Mặt trời, khiến bề mặt của Mặt trăng trở nên vô hình từ Trái Đất. Trăng đen là hiện tượng trái ngược với trăng xanh và cũng hiếm gặp không kém. Cũng như trăng xanh, trăng đen có 2 loại. Ảnh: NASA Goddard.
Trăng non xảy ra khi Mặt trăng đi qua khoảng giữa Trái đất và Mặt trời, khiến bề mặt của Mặt trăng trở nên vô hình từ Trái Đất. Trăng đen là hiện tượng trái ngược với trăng xanh và cũng hiếm gặp không kém. Cũng như trăng xanh, trăng đen có 2 loại. Ảnh: NASA Goddard.
Theo Time and Date, trăng non có thể được gọi là trăng đen nếu đó là lần trăng non thứ hai trong cùng một tháng dương lịch. Điều này có thể xảy ra khi trăng non xuất hiện vào hoặc khoảng ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai của một tháng. Ảnh: Karl Tate/Space.com.
Theo Time and Date, trăng non có thể được gọi là trăng đen nếu đó là lần trăng non thứ hai trong cùng một tháng dương lịch. Điều này có thể xảy ra khi trăng non xuất hiện vào hoặc khoảng ngày đầu tiên hoặc ngày thứ hai của một tháng. Ảnh: Karl Tate/Space.com.
Khi đó, chắc chắn sẽ có một lần trăng non thứ hai xuất hiện vào cuối tháng đó. Đó được gọi là trăng đen hàng tháng, xảy ra khoảng 29 tháng/lần. Lần trăng đen hàng tháng tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 31/8/2027. Ảnh: Alasdair Turner via Getty Images.
Khi đó, chắc chắn sẽ có một lần trăng non thứ hai xuất hiện vào cuối tháng đó. Đó được gọi là trăng đen hàng tháng, xảy ra khoảng 29 tháng/lần. Lần trăng đen hàng tháng tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 31/8/2027. Ảnh: Alasdair Turner via Getty Images.
Tuy nhiên, các nhà thiên văn học cũng sử dụng thuật ngữ "trăng đen" để chỉ lần trăng non thứ ba trong một mùa có 4 lần trăng non. Hiện tượng kỳ lạ này chính là điều đang diễn ra vào ngày 23/8 tới đây và tất cả là do trăng non xuất hiện ngay sau ngày hạ chí hoặc xuân phân. Ảnh: Getty Images.
Tuy nhiên, các nhà thiên văn học cũng sử dụng thuật ngữ "trăng đen" để chỉ lần trăng non thứ ba trong một mùa có 4 lần trăng non. Hiện tượng kỳ lạ này chính là điều đang diễn ra vào ngày 23/8 tới đây và tất cả là do trăng non xuất hiện ngay sau ngày hạ chí hoặc xuân phân. Ảnh: Getty Images.
Hiện tại đang là mùa Hè ở Bắc bán cầu và mùa Đông ở Nam bán cầu, bắt đầu từ ngày hạ chí vào ngày 20 hoặc 21/6 (tùy theo múi giờ ở từng nơi) và sẽ kết thúc vào ngày xuân phân ngày 22/9. Ảnh: Pexels.
Hiện tại đang là mùa Hè ở Bắc bán cầu và mùa Đông ở Nam bán cầu, bắt đầu từ ngày hạ chí vào ngày 20 hoặc 21/6 (tùy theo múi giờ ở từng nơi) và sẽ kết thúc vào ngày xuân phân ngày 22/9. Ảnh: Pexels.
Trong khoảng thời gian này, có trăng non vào ngày 25/6 (chỉ bốn ngày sau hạ chí), ngày 24/7, ngày 23/8 và ngày 21/9 (một ngày trước xuân phân). Thời gian này khá eo hẹp, nhưng vẫn đủ để 4 lần trăng non xuất hiện trong một mùa Hè. Ảnh: Pexels.
Trong khoảng thời gian này, có trăng non vào ngày 25/6 (chỉ bốn ngày sau hạ chí), ngày 24/7, ngày 23/8 và ngày 21/9 (một ngày trước xuân phân). Thời gian này khá eo hẹp, nhưng vẫn đủ để 4 lần trăng non xuất hiện trong một mùa Hè. Ảnh: Pexels.
Trăng non thứ ba (vào ngày 23/8) được gọi là "trăng đen" theo mùa. Trăng non này xuất hiện khoảng 33 tháng/lần, hiếm hơn một chút so với trăng đen hàng tháng. Ảnh: Pexels.
Trăng non thứ ba (vào ngày 23/8) được gọi là "trăng đen" theo mùa. Trăng non này xuất hiện khoảng 33 tháng/lần, hiếm hơn một chút so với trăng đen hàng tháng. Ảnh: Pexels.
Mặc dù không thể nhìn thấy trăng đen bằng mắt thường nhưng thời điểm này lại mang đến cơ hội đặc biệt cho những người thích ngắm sao. Vào hôm ấy, người yêu thiên văn sẽ có một đêm không trăng hoàn hảo để ngắm những vì sao mùa Hè khi Dải Ngân hà đẹp nhất từ Bắc bán cầu. Ảnh: Pexels.
Mặc dù không thể nhìn thấy trăng đen bằng mắt thường nhưng thời điểm này lại mang đến cơ hội đặc biệt cho những người thích ngắm sao. Vào hôm ấy, người yêu thiên văn sẽ có một đêm không trăng hoàn hảo để ngắm những vì sao mùa Hè khi Dải Ngân hà đẹp nhất từ Bắc bán cầu. Ảnh: Pexels.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo LS)
#trăng đen #trăng non #hiện tượng thiên văn hiếm gặp #trăng xanh #trăng đen theo mùa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT