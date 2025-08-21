Háo hức ngắm "Trăng đen" cực hiếm trên bầu trời đêm 23/8

Trăng non ngày 23/8 là "trăng đen" theo mùa. Đây là một hiện tượng hiếm gặp, xảy ra mỗi 33 tháng/lần. Mọi người sẽ cơ hội chiêm ngưỡng bầu trời đêm tuyệt đẹp.