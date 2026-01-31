Mưa lớn làm sập nhà trong đêm, 7 mẹ con tử vong

Người mẹ và 6 đứa con của cô đã thiệt mạng ở miền đông Afghanistan sau khi trận mưa lớn khiến nhà của họ đổ sập vào ban đêm.

AP dẫn lời Said Tayeb Hammad, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Nangarhar, ngày 29/1 cho biết trận mưa lớn trút xuống thành phố Jalalabad từ cuối ngày 26/1 đến sáng 28/1 đã làm sập một ngôi nhà trong đêm, khiến người mẹ và 6 đứa con của cô, từ 4 đến 15 tuổi, tử vong.

Thi thể các nạn nhân được tìm thấy trong đống đổ nát. Người cha bị thương được chuyển tới bệnh viện địa phương điều trị.

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Jalalabad, Afghanistan, được an táng hôm 29/1. Ảnh: AP.

"Một tiếng động lớn vang lên. Chúng tôi vội vàng chạy đến hiện trường và thấy chú của tôi bị mắc kẹt", Rahmatullah, một người thân của gia đình, kể lại.

Đây là những trường hợp thương vong mới nhất do thời tiết cực đoan tại quốc gia này trong những ngày gần đây.

Tuần trước, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan cho biết tuyết rơi dày và mưa lớn đã khiến 61 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trên khắp nước này, trong khi hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần.

Afghanistan rất dễ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm 2024, hơn 300 người đã thiệt mạng trong những trận lũ vào mùa xuân.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sập tòa nhà ở Ấn Độ, ít nhất 7 người thiệt mạng hồi tháng 7/2024