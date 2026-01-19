Hà Nội

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Pakistan, hơn 70 người thương vong

Ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Pakistan.

An An (Theo Geo News)

Theo Geo News, hai vụ tai nạn liên quan đến xe tải và xe khách xảy ra tại Pakistan vào ngày 17/1. Ở Sargodha, Punjab, một chiếc xe tải chở người và hàng hóa đã bị rơi xuống kênh từ cầu Galapur Bangla, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Tai nạn xảy ra khi sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn trên đường, khiến tài xế mất lái.

pakistan.png
Chiếc xe tải rơi từ cầu xuống kênh ở Sargodha vào ngày 17/1. Ảnh: GN.

Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt đầu hoạt động cứu nạn. Thi thể nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện THQ gần đó. Trong số những người thiệt mạng có 6 trẻ em và 5 phụ nữ.

Sau vụ việc, nhà chức trách kêu gọi tài xế giảm tốc độ và hết sức cẩn thận khi lái xe trong điều kiện sương mù để tránh tai nạn.

Cũng trong ngày 17/1, ít nhất 10 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương khi một chiếc xe khách bị lật gần Hud Goth ở Gwadar, Pakistan.

Theo cảnh sát, chiếc xe khách đang trên đường từ Karachi đến Gwadar đã mất lái do chạy quá tốc độ và bị lật. Ngay sau vụ tai nạn, đội cứu hộ của Quân đội Pakistan nhanh chóng đến hiện trường và hỗ trợ chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Những người bị thương nặng được vận chuyển bằng máy bay của Hải quân Pakistan đến Karachi để được điều trị.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom trước đó ở Pakistan

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

