Quân sự

Hệ thống săn UAV của Anh được phát hiện trong biên chế Ukraine

Hệ thống phòng không Terrahawk Paladin do Anh sản xuất đã được phát hiện đang phục vụ trong Trung đoàn Phòng không 156 của Ukraine.

Thiên Đăng
Theo đó, Hệ thống phòng không tầm ngắn Terrahawk Paladin do Anh sản xuất đã được đưa vào biên chế của Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 156 của Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống này được xác nhận xuất hiện trên chiến trường. Ảnh: @militarnyi.
Hệ thống này được lắp đặt trên khung gầm xe tải chiến thuật MAN HX, ban đầu được hứa hẹn cung cấp cho Ukraine vào năm 2023. Ảnh: @militarnyi.
Thực tế, Terrahawk Paladin là hệ thống pháo phòng không tầm ngắn được thiết kế để tiêu diệt UAV vốn thường nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraine. Ảnh: @militarnyi.
Hệ thống này được trang bị pháo 30mm Mark 44 Bushmaster II và bao gồm radar giám sát 360 độ, hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử, và kênh tầm nhìn ban đêm để tác chiến tấn công trong điều kiện tầm nhìn thấp. Ảnh: @militarnyi.
Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động và tích hợp các cảm biến để phát hiện, theo dõi và tấn công các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển ở cự ly ngắn. Ảnh: @militarnyi.
Terrahawk Paladin được chế tạo trên khung gầm xe tải chiến thuật MAN HX, cho phép bệ phóng hoạt động như một nền tảng di động, hoặc có thể nhanh chóng được dỡ xuống nếu cần. Ảnh: @militarnyi.
Hình ảnh về chiếc xe do Ukraine vận hành cho thấy các tấm chắn bảo vệ bổ sung được lắp đặt xung quanh radar, một sửa đổi có thể nhằm mục đích bảo vệ các cảm biến quan trọng khỏi hư hại trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, hoặc các sự kiện mảnh vỡ rơi trúng. Ảnh: @militarnyi.
Hệ thống Paladin nhấn mạnh vào khả năng vận hành chi phí thấp, thời gian phản ứng nhanh và thiết kế dạng mô-đun — những thuộc tính ngày càng được coi trọng khi Ukraine phải đối mặt với số lượng lớn máy bay không người lái giá rẻ. Ảnh: @militarnyi.
Chế độ tự hành hoàn toàn cho phép hệ thống phản ứng nhanh chóng với sự can thiệp tối thiểu của phi hành đoàn, cải thiện khả năng sống sót trong điều kiện mà người điều khiển phải nhanh chóng di chuyển hoặc đối phó với nhiều mối đe dọa liên tiếp. Ảnh: @militarnyi.
Có thể thấy, Terrahawk Paladin đang gia nhập vào hàng ngũ ngày càng tăng các hệ thống chống máy bay không người lái tầm ngắn và phòng không được cung cấp cho Ukraine để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ máy bay không người lái của Nga, bao gồm Shahed, Lancet và các nền tảng UAV trinh sát cỡ nhỏ. Ảnh: @militarnyi.
#UAV #Anh #Ukraine #Hệ thống phòng không Terrahawk Paladin

