Bạn đọc

Hệ sinh thái của Quang Hải Nam: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại 'sân nhà'

Phân tích sâu dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Quang Hải Nam có tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối khi tham gia các gói thầu của một số chủ đầu tư quen thuộc như SONADEZI Châu Đức và Cảng Đồng Nai.

Hải Đăng

Ở kỳ 1, chúng ta đã chỉ ra nghịch lý về một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu lên tới 77% nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách chỉ 0,98%. Để lý giải con số này, cần phải phân tích sâu hơn vào "khẩu vị" chọn thầu và mối quan hệ của Công ty TNHH Xây dựng Quang Hải Nam với các bên mời thầu.

Dữ liệu cho thấy, sự thành công của Quang Hải Nam có sự đóng góp rất lớn từ những gói thầu tại một vài "sân nhà" quen thuộc, nơi họ gần như không có đối thủ.

SONADEZI Châu Đức: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%

Mối quan hệ đáng chú ý nhất của Quang Hải Nam là với Công ty Cổ phần SONADEZI Châu Đức. Dữ liệu ghi nhận, Quang Hải Nam đã tham gia 7 gói thầu do doanh nghiệp này mời thầu và trúng cả 7 gói, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị mà Quang Hải Nam trúng thầu từ SONADEZI Châu Đức lên tới 113.400.179.219 đồng, chiếm hơn 1/3 tổng giá trị các gói thầu mà nhà thầu này từng trúng. Đáng nói, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây là 96%, tương đương mức tiết kiệm trung bình 4%.

Cảng Đồng Nai và những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 0,52%

Một "sân nhà" khác của Quang Hải Nam là Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai. Tại đây, Quang Hải Nam đã tham gia 12 gói thầu, trúng 10 gói, đạt tỷ lệ thắng lên tới 83,3%. Tổng giá trị trúng thầu là 25.112.406.709 đồng.

Điểm đáng báo động nhất chính là hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình tại các gói thầu của Cảng Đồng Nai mà Quang Hải Nam tham gia là 99,48%. Điều này có nghĩa là mức tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ là 0,52%.

Chuyên gia đấu thầu Hoàng Hải Nam phân tích: "Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao ở một chủ đầu tư nhất định không phải là hiếm, có thể do họ am hiểu địa bàn, chuyên môn phù hợp. Tuy nhiên, khi tỷ lệ này gần như tuyệt đối và đi kèm với mức tiết kiệm tiệm cận con số không, nó cho thấy sự thiếu vắng cạnh tranh một cách có hệ thống. Dường như các nhà thầu khác đã 'biết trước' kết quả và không tham gia hoặc tham gia cho có lệ, biến đấu thầu rộng rãi thành một hình thức chỉ định thầu trá hình."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: Việc đảm bảo cạnh tranh là yêu cầu bắt buộc trong đấu thầu. Nếu các gói thầu liên tục chỉ có một nhà thầu quen thuộc trúng thầu với giá sát với giá dự toán, các chủ đầu tư cần phải vào cuộc rà soát lại quy trình mời thầu và các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) để xem có tồn tại các yếu tố 'cài cắm' kỹ thuật nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đấu thầu."

Những con số trên cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm 0,98% của Quang Hải Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi các gói thầu trúng tại những "sân nhà" này. Điều này làm dấy lên câu hỏi về tính minh bạch và cạnh tranh trong các cuộc thầu mà họ tham gia.

Rõ ràng, Quang Hải Nam không chỉ dựa vào may mắn. Vậy chiến lược thực sự của họ trong năm 2025 là gì, và họ đã ứng biến ra sao khi đối mặt với thất bại?

(Còn tiếp)

Bạn đọc

Nhà thầu Quang Hải Nam: 'Vua' trúng thầu và con số tiết kiệm 0,98%

Với tỷ lệ trúng thầu lên tới 77% và tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, Quang Hải Nam là một thế lực đáng gờm. Nhưng con số tiết kiệm cho ngân sách trung bình chưa tới 1% lại đặt ra một câu hỏi về hiệu quả kinh tế.

Trong giới xây lắp và đấu thầu tại khu vực phía Nam, Công ty TNHH Xây dựng Quang Hải Nam (MST: 0304114979) không phải là một cái tên xa lạ. Với lịch sử hoạt động gần 20 năm, doanh nghiệp này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt dự án. Dữ liệu cho thấy, Quang Hải Nam đã tham gia tổng cộng 43 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 33 gói, đạt tỷ lệ thành công ấn tượng là 76,7%.

Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh này đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) lên đến hơn 305,8 tỷ đồng. Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, Quang Hải Nam đã ghi tên mình vào hai dự án lớn với tổng giá trị hơn 36,4 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà thầu lớn trên thị trường.



Gói thầu thực phẩm tại Trường Mầm Non 28 (Kỳ 2): Lời giải từ quy định 'trường hợp đặc biệt'

Gói thầu thực phẩm tại Trường Mầm Non 28 (Kỳ 2): Lời giải từ quy định 'trường hợp đặc biệt'

Trường Mầm Non 28 vừa phê duyệt cho Công ty TNHH TMDV Thực phẩm Phước Thọ thực hiện gói thầu cung cấp thực phẩm trị giá 1,178 tỷ đồng theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. PV đã nghiên cứu sâu Nghị định 214 và nhận thấy, gói thầu cung cấp suất ăn học đường được quy định là một trường hợp đặc biệt.

Gói thầu thực phẩm 1,7 tỷ tại Trường Mầm Non 6: Quy trình đúng luật, vì sao hiệu quả 0 đồng?

Gói thầu thực phẩm 1,7 tỷ tại Trường Mầm Non 6: Quy trình đúng luật, vì sao hiệu quả 0 đồng?

Dù quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thực phẩm tại Trường Mầm Non 6 được thực hiện đúng theo quy định đặc thù tại Nghị định 214, việc Công ty Phước Thọ trúng thầu với giá bằng giá gói thầu (Mã TBMT: IB2500368524-00) vẫn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm thương thảo để đảm bảo hiệu quả kinh tế.