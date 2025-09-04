Hệ sinh thái của Quang Hải Nam: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại 'sân nhà'

Phân tích sâu dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Quang Hải Nam có tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối khi tham gia các gói thầu của một số chủ đầu tư quen thuộc như SONADEZI Châu Đức và Cảng Đồng Nai.

Ở kỳ 1, chúng ta đã chỉ ra nghịch lý về một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu lên tới 77% nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách chỉ 0,98%. Để lý giải con số này, cần phải phân tích sâu hơn vào "khẩu vị" chọn thầu và mối quan hệ của Công ty TNHH Xây dựng Quang Hải Nam với các bên mời thầu.

Dữ liệu cho thấy, sự thành công của Quang Hải Nam có sự đóng góp rất lớn từ những gói thầu tại một vài "sân nhà" quen thuộc, nơi họ gần như không có đối thủ.

SONADEZI Châu Đức: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%

Mối quan hệ đáng chú ý nhất của Quang Hải Nam là với Công ty Cổ phần SONADEZI Châu Đức. Dữ liệu ghi nhận, Quang Hải Nam đã tham gia 7 gói thầu do doanh nghiệp này mời thầu và trúng cả 7 gói, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị mà Quang Hải Nam trúng thầu từ SONADEZI Châu Đức lên tới 113.400.179.219 đồng, chiếm hơn 1/3 tổng giá trị các gói thầu mà nhà thầu này từng trúng. Đáng nói, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đây là 96%, tương đương mức tiết kiệm trung bình 4%.

Cảng Đồng Nai và những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm 0,52%

Một "sân nhà" khác của Quang Hải Nam là Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai. Tại đây, Quang Hải Nam đã tham gia 12 gói thầu, trúng 10 gói, đạt tỷ lệ thắng lên tới 83,3%. Tổng giá trị trúng thầu là 25.112.406.709 đồng.

Điểm đáng báo động nhất chính là hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình tại các gói thầu của Cảng Đồng Nai mà Quang Hải Nam tham gia là 99,48%. Điều này có nghĩa là mức tiết kiệm cho chủ đầu tư chỉ là 0,52%.

Chuyên gia đấu thầu Hoàng Hải Nam phân tích: "Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao ở một chủ đầu tư nhất định không phải là hiếm, có thể do họ am hiểu địa bàn, chuyên môn phù hợp. Tuy nhiên, khi tỷ lệ này gần như tuyệt đối và đi kèm với mức tiết kiệm tiệm cận con số không, nó cho thấy sự thiếu vắng cạnh tranh một cách có hệ thống. Dường như các nhà thầu khác đã 'biết trước' kết quả và không tham gia hoặc tham gia cho có lệ, biến đấu thầu rộng rãi thành một hình thức chỉ định thầu trá hình."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: Việc đảm bảo cạnh tranh là yêu cầu bắt buộc trong đấu thầu. Nếu các gói thầu liên tục chỉ có một nhà thầu quen thuộc trúng thầu với giá sát với giá dự toán, các chủ đầu tư cần phải vào cuộc rà soát lại quy trình mời thầu và các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) để xem có tồn tại các yếu tố 'cài cắm' kỹ thuật nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không. Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đấu thầu."

Những con số trên cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm 0,98% của Quang Hải Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi các gói thầu trúng tại những "sân nhà" này. Điều này làm dấy lên câu hỏi về tính minh bạch và cạnh tranh trong các cuộc thầu mà họ tham gia.

Rõ ràng, Quang Hải Nam không chỉ dựa vào may mắn. Vậy chiến lược thực sự của họ trong năm 2025 là gì, và họ đã ứng biến ra sao khi đối mặt với thất bại?

(Còn tiếp)