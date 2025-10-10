Hà Nội

Hé lộ bức tranh tường đá 1.000 năm tuổi đẹp ngoạn mục hiếm thấy

Kho tri thức

Hé lộ bức tranh tường đá 1.000 năm tuổi đẹp ngoạn mục hiếm thấy

Bức tranh tường đá tuyệt đẹp khổng lồ có niên đại hơn 1.000 năm được phát hiện ở miền Trung Trung Quốc gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, các chuyên gia đến từ trường Đại học Bắc Kinh bất ngờ khai quật được quần thể di tích nghệ thuật cổ xưa độc đáo. Ảnh: @Đại Học Bắc Kinh.
Đó là hai bức tranh tường bằng đá tuyệt đẹp có niên đại hơn 1.000 năm từ thời Bắc Tống (năm 960-1127 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Đại Học Bắc Kinh.
Các bức tranh đá này cao 3,3 mét, chiều dài bức ở bờ nam là 23,2 mét, trong khi bức ở bờ bắc dài 21,2 mét. Ảnh: @Đại Học Bắc Kinh.
Nhờ kỹ thuật chạm khắc ấn tượng của các nghệ nhân Trung Quốc cổ đại, các bức tranh đá này được phân bố đối xứng, và khắc họa các họa tiết liên quan đến văn hóa truyền thống Trung Quốc như mây, cá ngựa, sếu bay,...Ảnh: @Đại Học Bắc Kinh.
Zheng Yan, giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, cho biết: "Xét về quy mô, chủ đề và phong cách, những bức tranh tường bằng đá này có thể đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống đá và trình độ kỹ thuật chạm khắc cao nhất trong thời Bắc Tống". Ảnh: @Đại Học Bắc Kinh.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
