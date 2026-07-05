Hé lộ bí ẩn 70 triệu năm về cách 'thủy tổ' các loài chim ấp trứng

Các nhà nghiên cứu đã tái tạo tổ khủng long Oviraptor để điều tra cách loài khủng long được xem là thủy tổ của các loài chim ấp trứng cách đây hàng triệu năm.

Những loài khủng long có lông vũ, giống chim này không thể bay, nhưng được xem là tổ tiên của các loài chim hiện đại, bởi vậy việc nghiên cứu cách chúng ấp trứng có vai trò đặc biệt giúp giải mã nguồn gốc tiến hóa và hành vi của loài chim hiện đại.

Khủng long Oviraptor ấp trứng, ảnh phục dựng phục vụ nghiên cứu.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Frontiers in Ecology and Evolution đã đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Các nhà nghiên cứu ở Đài Loan đã kết hợp các thí nghiệm vật lý với mô phỏng máy tính để điều tra cách ấp trứng của loài khủng long Oviraptor.

Để làm được điều đó, họ đã xây dựng một mô hình Oviraptor có kích thước thật và tái tạo tổ của nó bằng cách sử dụng trứng nhân tạo.

Loài khủng long này dài khoảng 1,5m, nặng khoảng 20kg. Chúng xây tổ bán lộ thiên và xếp trứng thành vòng tròn.

Ổ trứng hóa thạch của loài khủng long Oviraptor.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng khả năng ấp trứng của loài khủng long Oviraptor kém hiệu quả hơn so với các loài chim hiện đại.

Trong điều kiện nhiệt độ thấp, trứng ở vòng ngoài của tổ chênh lệch lên đến 6°C, gây ra hiện tượng nở không đồng bộ, nghĩa là một số trứng nở sớm hơn những trứng khác trong cùng một ổ. Trong điều kiện ấm hơn, chênh lệch nhiệt độ giữa các trứng ở vòng ngoài giảm xuống chỉ còn 0,6°C.

Hầu hết các loài chim ngày nay sử dụng phương pháp ấp trứng tiếp xúc điều chỉnh nhiệt độ, chim bố mẹ truyền nhiệt độ cơ thể trực tiếp cho trứng bằng cách ngồi lên chúng.

Chiến lược này phụ thuộc vào ba điều kiện. Chim bố mẹ phải chạm vào từng quả trứng, đóng vai trò là nguồn nhiệt chính và giữ cho tất cả các trứng nằm trong phạm vi nhiệt độ tương đối hẹp.

Các nhà khoa học nhận định khủng long Oviraptor có thể phải nhờ đến ánh nắng mặt trời để cùng ấp trứng.

Thiết kế tổ đặc biệt của Oviraptor ngăn cản con trưởng thành tiếp xúc trực tiếp với tất cả trứng cùng một lúc. Thay vào đó, trứng của loài khủng long này được ấp nhờ nhiệt độ của mặt trời – một hành vi ấp trứng kém hiệu quả hơn so với các loài chim hiện đại.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa việc ấp trứng của chim trưởng thành và nguồn nhiệt xung quanh – có lẽ là một sự thích nghi về hành vi liên quan đến quá trình tiến hóa từ tổ chôn dưới đất sang tổ bán lộ thiên.

Điều này cũng được cho là động lực cho quá trình tiến hóa, chúng sẽ hướng đến việc có bộ lông dày hơn với mục tiêu trước hết là giúp cho quá trình ấp trứng, điều hòa thân nhiệt trước khi hướng đến đôi cánh để bay lên.

Công trình này đồng thời cung cấp một phương pháp tiếp cận mới đầy sáng tạo để nghiên cứu sự sinh sản của khủng long. Bằng cách kết hợp tái tạo hình thái vật lý với mô hình truyền nhiệt, các nhà nghiên cứu đã có thể khám phá những câu hỏi mà trước đây rất khó nghiên cứu chỉ bằng hóa thạch.