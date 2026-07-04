Bí ẩn bức tường chắn kho thóc kỳ quái ở Hà Bắc, Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc cho biết, họ đã phát hiện ra tàn tích của một bức tường chắn cho một kho thóc lớn có niên đại 279 năm tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc.

Phần chính của bức tường chắn được khai quật cách cổng trước của kho thóc Yingyi khoảng 20 mét, nó được xây dựng vào năm 1.747 tại thành phố Thâm Châu, cách Bắc Kinh 260 km về phía nam.

Phát hiện bức tường chắn cổ kỳ quái ở miền Bắc Trung Quốc, hé lộ sự thật khảo cổ lịch sử hấp dẫn. Ảnh: @China.org.

Theo ông Xing Enze, giám đốc Viện Di tích Văn hóa Thần Châu, phần chính của bức tường chắn gồm bốn phiến đá, mỗi phiến rộng 0,2 mét và dài 1,2 mét, khắc tên các nhà tài trợ, tên những người quản lý kho và chi phí cho việc tái thiết kho thóc.

Ông Xing Enze cho biết, bức tường chắn này sẽ rất có giá trị trong việc nghiên cứu công trình kho thóc cổ đại. Người Trung Quốc cổ đại tin rằng, bức tường chắn kho thóc này có tên là "zhaobi", còn có thể giúp ngăn chặn tà ma xâm nhập vào kho thóc. Nó cũng là một vật trang trí có công dụng thực tế là ngăn người khác nhìn trộm vào sân thóc bảo mật bên trong.

Được biết, kho thóc Yingyi được bảo tồn rất tốt có 54 phòng chứa, trải rộng trên diện tích 3.000 mét vuông. Các nhà khảo cổ cho biết, nó có thể chứa tối đa 1.500 tấn ngũ cốc. Họ cho biết, cấu trúc của kho thóc được thiết kế để chống ẩm và chống động đất.