Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nguyên tố hiếm nhất Trái Đất, toàn hành tinh chỉ có khoảng vài chục gram!

Trong bảng tuần hoàn, có những nguyên tố quý hiếm đến mức toàn bộ lượng tồn tại trên Trái Đất chỉ đủ quan sát trong phòng thí nghiệm.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhắc đến nguyên tố hiếm, nhiều người nghĩ ngay đến vàng, bạch kim hay các nguyên tố đất hiếm. Tuy nhiên, nếu xét theo lượng tồn tại tự nhiên, danh hiệu nguyên tố hiếm nhất trên Trái Đất thường được dành cho astatin (At) – một nguyên tố phóng xạ cực kỳ hiếm đến mức vào bất kỳ thời điểm nào, toàn bộ lớp vỏ Trái Đất được ước tính chỉ chứa chưa đến khoảng 30 gram astatin tự nhiên.

Ảnh: Wikimedia Commons

Astatin mang số hiệu nguyên tử 85 và thuộc nhóm halogen – cùng họ với flo, clo, brom và iốt. Khác với những "họ hàng" quen thuộc, astatin không có đồng vị bền. Tất cả các đồng vị của nó đều phóng xạ và phân rã khá nhanh. Vì liên tục sinh ra rồi lại biến mất trong chuỗi phân rã của uranium và thorium, astatin không thể tích lũy với số lượng lớn trong tự nhiên.

Ảnh: pmc.ncbi.nlm.nih

Chính sự khan hiếm này khiến astatin trở thành một trong những nguyên tố khó nghiên cứu nhất. Kể từ khi được phát hiện vào năm 1940 bởi các nhà khoa học Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie và Emilio Segrè tại Đại học California, Berkeley, chưa ai từng nhìn thấy một mẫu astatin đủ lớn bằng mắt thường. Những nghiên cứu về nguyên tố này chỉ có thể thực hiện với lượng cực nhỏ, đôi khi chỉ gồm vài tỷ nguyên tử – con số nghe có vẻ nhiều nhưng vẫn có khối lượng nhỏ hơn hàng triệu lần một hạt bụi.

Điều thú vị là dù hiếm đến vậy, astatin vẫn có tiềm năng quan trọng trong y học. Đồng vị astatin-211 phát ra hạt alpha có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư trong phạm vi rất ngắn, giúp giảm tổn thương đến các mô lành xung quanh. Hiện nay, nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đang thử nghiệm sử dụng astatin-211 trong liệu pháp điều trị nhắm trúng đích đối với một số loại ung thư khó chữa. Mặc dù còn ở giai đoạn phát triển, đây được xem là một hướng đi đầy triển vọng của y học hạt nhân.

Ảnh: Wikimedia Commons

Cần lưu ý rằng, nếu xét tổng lượng nguyên tố từng được tạo ra trong phòng thí nghiệm, một số nguyên tố siêu nặng như oganesson hay tennessine còn hiếm hơn nhiều, vì con người mới chỉ tổng hợp được vài nguyên tử. Tuy nhiên, chúng không tồn tại tự nhiên trên Trái Đất và chỉ xuất hiện trong các thí nghiệm hạt nhân với thời gian sống cực ngắn. Vì vậy, khi nói đến nguyên tố hiếm nhất trong tự nhiên, astatin vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Có lẽ điều hấp dẫn nhất về astatin là sự tồn tại "thoắt ẩn thoắt hiện" của nó. Mỗi nguyên tử được sinh ra từ quá trình phân rã phóng xạ lại nhanh chóng biến thành nguyên tố khác trước khi kịp tích tụ. Chính vì vậy, dù Trái Đất đã hơn 4,5 tỷ năm tuổi, lượng astatin tự nhiên trên toàn hành tinh vẫn chỉ tương đương vài chục gram.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Nguyên tố hiếm nhất Trái Đất #Astatin và tính chất phóng xạ #Ứng dụng trong điều trị ung thư #Khám phá và nghiên cứu nguyên tố #Tình trạng tồn tại tự nhiên của nguyên tố

Bài liên quan

Kho tri thức

Khám phá bất ngờ về cặp hành tinh khổng lồ tương đương sao Mộc

Các nhà thiên văn học thông báo mới phát hiện cặp hành tinh khổng lồ quay quanh ngôi sao cách Trái đất 1.110 năm ánh sáng và có kích thước tương đương sao Mộc.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vào ngày 24/6, nhóm của chuyên gia George Dransfield (Đại học Oxford) cho biết vừa phát hiện một cặp hành tinh khổng lồ có kích thước tương đương sao Mộc. Tuy nhiên, 2 hành tinh này có khối lượng "nhẹ hơn cả kẹo bông gòn", thách thức hiểu biết về sự hình thành hành tinh của giới thiên văn.

Hai hành tinh trên quay quanh một ngôi sao cách Trái đất 1.110 năm ánh sáng (một năm ánh sáng tương đương 9.700 tỉ km). Theo đó, chúng trở thành những ngoại hành tinh (hành tinh ngoài Hệ Mặt trời) lớn nhất từng được ghi nhận có mật độ thấp hơn cả kẹo bông gòn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hành tinh địa ngục cách Trái Đất 40 năm ánh sáng gây sốc giới thiên văn

Một địa ngục cách Trái Đất 40 năm ánh sáng: 55 Cancri e, giải phóng những cơn sóng thần dung nham cao tới vài mét gây sốc giới thiên văn.

55 Cancri e cách Trái Đất khoảng 40 năm ánh sáng. Hành tinh này quay quanh một ngôi sao lùn vàng có tên là 55 Cancere A. Hai thiên thể này ở rất gần nhau đến nỗi hành tinh 55 Cancri e này hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh ngôi sao chủ của mình chỉ trong 18 giờ.

Khoảng cách cực kỳ gần này đã trực tiếp quyết định khí hậu khắc nghiệt của 55 Cancri e: bề mặt hành tinh này hoàn toàn tiếp xúc với bức xạ mạnh mẽ của ngôi sao chủ lùn vàng, với nhiệt độ bề mặt tăng vọt lên đến 2000 độ C.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kính viễn vọng Euclid chụp bức ảnh lớn nhất về trung tâm dải Ngân Hà

Các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian Euclid để chụp bức ảnh lớn và chi tiết nhất từ trước đến nay về trung tâm dải Ngân Hà.

Kính viễn vọng không gian Euclid đã chụp bức ảnh lớn và chi tiết nhất từ trước đến nay về dải Ngân Hà trong tổng cộng 26 giờ vào tháng 3/2025, qua 9 lần hướng ống kính máy ảnh về phía khu vực trung tâm gọi là vùng phình thiên hà. Bức ảnh chụp hơn 60 triệu ngôi sao ở trung tâm dải Ngân Hà.

"Được thiết kế để quan sát những thiên hà xa xôi, camera ánh sáng khả kiến của kính viễn vọng đủ nhạy để phân biệt từng ngôi sao riêng lẻ trong khu vực siêu chật chội đó mà không bị che khuất", ESA chia sẻ kèm theo bức ảnh lớn và chi tiết nhất từ trước đến nay về trung tâm dải Ngân Hà vào ngày 24/6.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

NASA tăng tốc xây dựng căn cứ 30 tỷ USD trên Mặt Trăng

NASA tăng tốc xây dựng căn cứ 30 tỷ USD trên Mặt Trăng

Chỉ vài tháng sau khi công bố ý tưởng xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, NASA đã bắt đầu triển khai hàng loạt bước đi cụ thể nhằm đưa tàu đổ bộ, xe tự hành, xe địa hình và nhiều thiết bị khác lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

NASA tăng tốc xây dựng căn cứ 30 tỷ USD trên Mặt Trăng

NASA tăng tốc xây dựng căn cứ 30 tỷ USD trên Mặt Trăng

Chỉ vài tháng sau khi công bố ý tưởng xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, NASA đã bắt đầu triển khai hàng loạt bước đi cụ thể nhằm đưa tàu đổ bộ, xe tự hành, xe địa hình và nhiều thiết bị khác lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Danh mục hệ thống AI rủi ro cao trong 6 lĩnh vực

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 33/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có rủi ro cao trong 6 lĩnh vực gồm giáo dục, dân tộc và tôn giáo, y tế, ngân hàng, tố tụng và giao thông vận tải.