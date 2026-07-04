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[GALLERY] Brough Superior Dagger S - "Rolls-Royce 2 bánh" giá gần 2 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Brough Superior Dagger S - "Rolls-Royce 2 bánh" giá gần 2 tỷ đồng

Nếu như thương hiệu Brough Superior được ví như "Rolls-Royce 2 bánh", chiếc Dagger S mới nhất có thể được so với phiên bản Black Badge của hãng ôtô siêu sang.

Thảo Mai
Hãng sản xuất xe máy siêu sang Brough Superior vừa bổ sung thêm một mẫu xe nữa vào dòng Dagger của mình, với chiếc Dagger S mới hứa hẹn khả năng vận hành thể thao hơn và trải nghiệm lái tập trung hơn.
Hãng sản xuất xe máy siêu sang Brough Superior vừa bổ sung thêm một mẫu xe nữa vào dòng Dagger của mình, với chiếc Dagger S mới hứa hẹn khả năng vận hành thể thao hơn và trải nghiệm lái tập trung hơn.
Ra mắt vào năm 2022, chiếc Dagger nguyên bản là một phiên bản hiện đại hơn của dòng xe SS100 hiện có của thương hiệu. Xe sở hữu thân hoàn toàn bằng sợi carbon, bao gồm cả bình xăng, phần đầu nhỏ gọn, mâm 18 inch (lần đầu tiên xuất hiện trên xe Brough vào thời điểm đó), và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro5.
Ra mắt vào năm 2022, chiếc Dagger nguyên bản là một phiên bản hiện đại hơn của dòng xe SS100 hiện có của thương hiệu. Xe sở hữu thân hoàn toàn bằng sợi carbon, bao gồm cả bình xăng, phần đầu nhỏ gọn, mâm 18 inch (lần đầu tiên xuất hiện trên xe Brough vào thời điểm đó), và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro5.
Điểm khác biệt của mẫu Brough Superior Dagger S mới này so với các mẫu trên dường như chỉ nằm ở tư thế lái và tính công thái. Tay lái của xe giờ đây được đặt thấp hơn và hướng về phía trước nhiều hơn, dồn trọng lượng của người lái về phía trước và tạo tư thế lái thể thao tự nhiên hơn.
Điểm khác biệt của mẫu Brough Superior Dagger S mới này so với các mẫu trên dường như chỉ nằm ở tư thế lái và tính công thái. Tay lái của xe giờ đây được đặt thấp hơn và hướng về phía trước nhiều hơn, dồn trọng lượng của người lái về phía trước và tạo tư thế lái thể thao tự nhiên hơn.
Phần đầu phía trước của chiếc siêu môtô phiên bản S mới này cũng đã được tinh chỉnh, với Brough Superior tuyên bố rằng các đường cắt và hình dạng tổng thể của dàn quây gió trông mạnh mẽ hơn so với mẫu xe năm 2022.
Phần đầu phía trước của chiếc siêu môtô phiên bản S mới này cũng đã được tinh chỉnh, với Brough Superior tuyên bố rằng các đường cắt và hình dạng tổng thể của dàn quây gió trông mạnh mẽ hơn so với mẫu xe năm 2022.
Về mặt thiết kế, chiếc xe dường như không có gì thay đổi so với trước đây. Thực tế, những thay đổi đáng kể duy nhất về mặt ngoại hình so với phiên bản Dagger tiêu chuẩn dường như chỉ là dải sợi carbon vân tổ ong chạy dọc trên bình xăng tới ốp yên solo, tem chữ S và một số chi tiết ốp quanh bộ tản nhiệt.
Về mặt thiết kế, chiếc xe dường như không có gì thay đổi so với trước đây. Thực tế, những thay đổi đáng kể duy nhất về mặt ngoại hình so với phiên bản Dagger tiêu chuẩn dường như chỉ là dải sợi carbon vân tổ ong chạy dọc trên bình xăng tới ốp yên solo, tem chữ S và một số chi tiết ốp quanh bộ tản nhiệt.
Về mặt cơ khí, Dagger S mới vẫn giữ nguyên như trước, với sức mạnh đến từ động cơ V-twin làm mát bằng nước 997cc do chính Brough sản xuất. Công suất cực đại được công bố là 102 mã lực. Khung xe vẫn giữ nguyên dấu ấn đặc trưng của Brough Superior, hệ thống phuộc bằng nhôm CNC kiểu Fior được thiết kế phức tạp quá mức cần thiết nhưng lại vô cùng bắt mắt.
Về mặt cơ khí, Dagger S mới vẫn giữ nguyên như trước, với sức mạnh đến từ động cơ V-twin làm mát bằng nước 997cc do chính Brough sản xuất. Công suất cực đại được công bố là 102 mã lực. Khung xe vẫn giữ nguyên dấu ấn đặc trưng của Brough Superior, hệ thống phuộc bằng nhôm CNC kiểu Fior được thiết kế phức tạp quá mức cần thiết nhưng lại vô cùng bắt mắt.
Brough Superior cũng hứa hẹn về tỷ phân bổ trọng lượng 50/50, với trọng lượng được công bố là 200kg. Lực hãm được cung cấp bởi các bộ heo hướng tâm Beringer ở phía trước và sau. Chúng kẹp các đĩa thép không gỉ Beringer 320mm ở phía trước và một đĩa đơn 230mm ở phía sau.
Brough Superior cũng hứa hẹn về tỷ phân bổ trọng lượng 50/50, với trọng lượng được công bố là 200kg. Lực hãm được cung cấp bởi các bộ heo hướng tâm Beringer ở phía trước và sau. Chúng kẹp các đĩa thép không gỉ Beringer 320mm ở phía trước và một đĩa đơn 230mm ở phía sau.
Như thường lệ với xe Brough Superior, giá bán của Dagger S không được công bố trên trang web. Nhưng với một thương hiệu được mệnh danh là "Rolls-Royce 2 bánh", chắc chắn con số cuối cùng sẽ rất đắt.Để tham khảo, chiếc Dagger thường có giá khoảng gần 60.000 Euro (khoảng hơn 1,8 tỷ đồng).
Như thường lệ với xe Brough Superior, giá bán của Dagger S không được công bố trên trang web. Nhưng với một thương hiệu được mệnh danh là "Rolls-Royce 2 bánh", chắc chắn con số cuối cùng sẽ rất đắt.Để tham khảo, chiếc Dagger thường có giá khoảng gần 60.000 Euro (khoảng hơn 1,8 tỷ đồng).
Video: Giới thiệu siêu phẩm Brough Superior Dagger S 2026 mới.
Thảo Mai
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