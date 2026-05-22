World Cup 2026 cận kề, cuộc chiến với web phát bóng đá lậu

Trước thềm World Cup 2026, nhiều website phát sóng bóng đá lậu bị triệt phá nhưng cuộc chiến bảo vệ bản quyền tại Việt Nam vẫn đầy thách thức.

Chỉ còn ít tuần trước khi World Cup 2026 chính thức khai mạc tại Mỹ, Canada và Mexico, cuộc đua giành khán giả trên các nền tảng truyền hình và số đang nóng lên từng ngày. Song song với sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là nỗi lo quen thuộc của các đơn vị sở hữu bản quyền: sự bùng phát của các website phát sóng bóng đá lậu.

Dù nhiều chiến dịch truy quét đã được triển khai trong những năm gần đây, tình trạng vi phạm bản quyền thể thao trên môi trường mạng vẫn diễn biến phức tạp. World Cup 2026 được dự báo sẽ tiếp tục là "mảnh đất màu mỡ" để các website phát sóng trái phép thu hút hàng triệu lượt truy cập, đặt ra bài toán không dễ giải cho cơ quan quản lý và các đơn vị nắm giữ bản quyền.

Các đối tượng sử dụng CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV,… để xâm phạm bản quyền bóng đá. Ảnh chụp màn hình

World Cup luôn nằm trong nhóm sự kiện thể thao có giá trị thương mại lớn nhất thế giới. Chi phí mua bản quyền truyền hình tại nhiều quốc gia thường lên tới hàng chục triệu USD, chưa kể các khoản đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, sản xuất chương trình và truyền dẫn tín hiệu.

Tại Việt Nam, việc đàm phán mua bản quyền World Cup luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Các đơn vị sở hữu bản quyền phải bỏ ra nguồn kinh phí rất lớn để mang hình ảnh giải đấu về phục vụ khán giả trong nước.

Tuy nhiên, nghịch lý là ngay khi tín hiệu được phát sóng chính thức, hàng loạt website lậu lại nhanh chóng sao chép và phát lại miễn phí. Chỉ với một số thiết bị thu tín hiệu và phần mềm phát trực tuyến, các đối tượng có thể "ăn theo" nguồn nội dung có giá trị cao mà không phải trả bất kỳ khoản phí bản quyền nào.

Lượng người xem khổng lồ trong thời gian diễn ra World Cup giúp các website này thu về doanh thu đáng kể từ quảng cáo trực tuyến. Một số nền tảng còn gắn kèm quảng cáo cá cược, trò chơi trực tuyến hoặc các dịch vụ tài chính không rõ nguồn gốc nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Theo giới chuyên môn, khó khăn lớn nhất trong việc xử lý vi phạm bản quyền thể thao hiện nay nằm ở tính chất xuyên biên giới của internet. Khi một tên miền bị chặn, các đối tượng thường nhanh chóng chuyển sang tên miền khác với giao diện và nội dung tương tự. Nhiều website sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, liên tục thay đổi địa chỉ IP hoặc áp dụng công nghệ ẩn danh để tránh bị phát hiện.

Thực tế cho thấy không ít trang web từng bị cơ quan chức năng yêu cầu ngăn chặn đã tái xuất chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày dưới tên gọi mới. Điều này khiến cuộc chiến chống vi phạm bản quyền luôn ở trong tình trạng "đuổi bắt" liên tục.

Đại diện một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bản quyền thể thao từng cho biết, trong các giải đấu lớn như World Cup hay Euro, mỗi ngày có thể xuất hiện hàng chục nguồn phát lậu mới. Công tác giám sát, thu thập bằng chứng và đề nghị nhà mạng chặn truy cập phải được thực hiện gần như theo thời gian thực.

Bên cạnh những thiệt hại về kinh tế đối với đơn vị sở hữu bản quyền, sự tồn tại của các website phát sóng lậu còn kéo theo nhiều hệ lụy cho người sử dụng. Nhiều người hâm mộ lựa chọn các đường link miễn phí với tâm lý tiết kiệm chi phí mà không nhận thức đầy đủ những nguy cơ tiềm ẩn.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo nhiều website phát sóng lậu chứa lượng lớn quảng cáo độc hại. Người dùng có thể vô tình cài đặt mã độc, bị đánh cắp tài khoản mạng xã hội, thông tin ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân chỉ bằng một cú nhấp chuột.

VTV là đơn vị nắm giữ bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam. Ảnh: VTV

Không ít trang web còn chuyển hướng người xem tới các nền tảng cá cược bóng đá trực tuyến, cờ bạc hoặc các ứng dụng vay tiền trá hình. Đây là nguồn thu quan trọng giúp các website lậu duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, chất lượng hình ảnh trên các nền tảng trái phép thường không ổn định, liên tục giật lag hoặc bị ngắt quãng ở những thời điểm quan trọng của trận đấu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thưởng thức của người hâm mộ.

Trong kỳ World Cup 2022 tại Qatar, các đơn vị sở hữu bản quyền ở nhiều quốc gia đã phải triển khai hệ thống giám sát quy mô lớn nhằm phát hiện và xử lý các nguồn phát lậu. Tại Việt Nam, hàng trăm website vi phạm đã bị chặn hoặc yêu cầu gỡ bỏ nội dung. Tuy nhiên, số lượng nguồn phát trái phép vẫn tăng mạnh trong các trận đấu có lượng người xem cao như vòng knock-out, bán kết và chung kết.

Điều đó cho thấy các biện pháp kỹ thuật đơn thuần khó có thể giải quyết triệt để vấn đề nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp viễn thông, đơn vị sở hữu bản quyền và các nền tảng số.

Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy việc xử lý nhanh các nguồn phát lậu ngay trong thời gian trận đấu diễn ra mang lại hiệu quả cao hơn so với việc xử phạt sau đó. Một số nước đã áp dụng cơ chế yêu cầu nhà mạng chặn truy cập chỉ trong vài phút sau khi phát hiện vi phạm.

Trong bối cảnh World Cup 2026 được mở rộng lên 48 đội tuyển, số trận đấu tăng từ 64 lên 104 trận, áp lực bảo vệ bản quyền cũng lớn hơn đáng kể. Lượng nội dung khổng lồ, thời gian thi đấu kéo dài và sức hút toàn cầu của giải đấu khiến nguy cơ bùng phát các website phát sóng lậu gia tăng mạnh.

Các chuyên gia nhận định cuộc chiến chống phát sóng bóng đá lậu sẽ còn kéo dài khi công nghệ ngày càng phát triển và các đối tượng vi phạm liên tục thay đổi phương thức hoạt động. Các đơn vị sở hữu bản quyền sẽ phải đầu tư mạnh vào công nghệ nhận diện nội dung, trí tuệ nhân tạo và hệ thống giám sát tự động để phát hiện nguồn phát trái phép.

Song song với đó, việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số được xem là yêu cầu cấp thiết. Những cá nhân, tổ chức thu lợi từ hoạt động phát sóng trái phép cần bị xử lý nghiêm để tạo tính răn đe.

Quan trọng hơn, nhận thức của người dùng cũng đóng vai trò quyết định. Khi khán giả lựa chọn các nền tảng hợp pháp thay vì tiếp tay cho nội dung vi phạm, thị trường bản quyền thể thao mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững.

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá của hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới mà còn là phép thử lớn đối với công tác bảo vệ bản quyền số. Cuộc chiến chống các website phát sóng lậu vì thế được dự báo sẽ nóng không kém những trận cầu đỉnh cao trên sân cỏ, khi các bên liên quan phải chạy đua với thời gian để bảo vệ giá trị của những bản hợp đồng trị giá hàng triệu USD.