World Cup 2026 đối mặt bài toán an toàn y tế trước ngày khởi tranh

Bảo đảm an toàn y tế cho đội tuyển và khán giả là ưu tiên hàng đầu khi dịch Ebola gây lo ngại trong bối cảnh World Cup lớn nhất lịch sử.

World Cup 2026 đối mặt thách thức lớn về y tế

Giải đấu khai mạc từ ngày 11/6 với quy mô lớn nhất lịch sử khi có tới 48 đội tuyển tham dự, được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó, Mỹ là nơi diễn ra phần lớn các trận đấu với 78/104 cuộc so tài, đồng thời dự kiến tiếp nhận hơn 5 triệu lượt khách quốc tế trong thời gian diễn ra giải.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lưu lượng hồ sơ xin cấp phép nhập cảnh vào Mỹ đang tăng nhanh trước thềm World Cup. Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết số lượng đăng ký thông qua Hệ thống cấp phép du lịch điện tử (ESTA), chương trình miễn thị thực và các diện khách du lịch tin cậy đều tăng mạnh.

Đội tuyển Congo đến từ nơi virus Ebola đang bùng phát

Tuy nhiên, theo Politico, giới chức Mỹ và FIFA hiện phải giải quyết thêm vấn đề liên quan đến đội tuyển DR Congo, đội bóng vừa giành quyền tham dự World Cup trong bối cảnh Mỹ tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế do nguy cơ lây lan Ebola từ Trung Phi.

Đội tuyển CHDC Congo đã hủy kế hoạch tập huấn tại thủ đô Kinshasa trong tháng này, dù các hoạt động chuẩn bị tại châu Âu và Mỹ vẫn được duy trì. Đại diện đội tuyển cho biết phần lớn cầu thủ hiện ở ngoài lãnh thổ Congo sau loạt trận cuối tuần và sẽ tập trung tại châu Âu trước khi di chuyển tới Houston, bang Texas vào khoảng ngày 10/6.

Giới chức Mỹ cùng FIFA đang phối hợp nhằm bảo đảm đội tuyển CHDC Congo có thể nhập cảnh an toàn để tham dự giải đấu. Ông Satish Pillai, người phụ trách ứng phó Ebola của CDC Mỹ, cho biết cơ quan này đang làm việc trực tiếp với FIFA để bảo đảm quy trình di chuyển và quá cảnh an toàn, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và du khách quốc tế.

Mối lo ngại gia tăng sau khi World Health Organization ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế liên quan đến Ebola. Hiện CDC áp dụng quy định hạn chế nhập cảnh trong 30 ngày đối với những người không mang hộ chiếu Mỹ nhưng từng lưu trú tại CHDC Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày gần nhất.

Thực trạng đáng lo ngại về virus Ebola ở Trung Phi

Theo hướng dẫn hiện hành, các cổ động viên Congo đã có thị thực vẫn có thể nhập cảnh nếu chứng minh đã rời khỏi các quốc gia nói trên đủ 21 ngày. Dù vậy, những trường hợp chưa được cấp thị thực sẽ gặp nhiều trở ngại hơn khi Đại sứ quán Mỹ tại CHDC Congo đang tạm ngừng xử lý hồ sơ thị thực định cư và không định cư.

FIFA cho biết cơ quan này đang duy trì liên lạc thường xuyên với Liên đoàn bóng đá CHDC Congo và các tổ chức y tế công cộng nhằm cập nhật hướng dẫn mới nhất, đồng thời phối hợp với chính phủ các nước chủ nhà, CDC, Bộ An ninh Nội địa Mỹ và WHO để bảo đảm World Cup 2026 diễn ra an toàn, trong đó yếu tố sức khỏe được đặt lên hàng đầu.

Khủng hoảng y tế hiện được xem là phép thử lớn mới đối với công tác tổ chức kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Trước đó, FIFA và giới chức Mỹ cũng đã phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến an ninh, nhập cư cũng như những căng thẳng địa chính trị toàn cầu trước thềm giải đấu.