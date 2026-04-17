Hành trình khó tin của kiwi, từ cây dại Trung Quốc đến trái cây toàn cầu

Kiwi (Actinidia chinensis) là loài thực vật thân leo thuộc họ Actinidiaceae, có nguồn gốc từ miền nam Trung Quốc. Trước khi được thế giới biết đến rộng rãi, loại quả này từng mang cái tên “dương đào Trung Hoa”. Mãi đến đầu thế kỷ 20, khi được đưa sang New Zealand và phát triển thương mại, nó mới được đặt tên là “kiwi”, lấy cảm hứng từ loài chim biểu tượng của quốc gia này.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cây kiwi là dạng dây leo thân gỗ, có thể phát triển dài hàng chục mét nếu được hỗ trợ bởi giàn hoặc cây trụ. Lá của nó lớn, hình tim, phủ lớp lông mịn, trong khi hoa có màu trắng kem hoặc vàng nhạt, tỏa hương nhẹ nhàng. Một đặc điểm thú vị là nhiều cây kiwi có giới tính riêng biệt – cây đực và cây cái tách biệt – nên việc trồng trọt đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý để đảm bảo quá trình thụ phấn.

Quả của kiwi nổi bật với lớp vỏ mỏng, hơi xù xì và phần ruột xanh hoặc vàng rực rỡ, điểm xuyết bởi những hạt đen nhỏ xếp thành vòng tròn đều đặn. Hương vị của kiwi là sự kết hợp hài hòa giữa chua và ngọt, đôi khi có chút vị gợi nhớ đến dâu tây, dứa hoặc chuối. Đặc biệt, giống kiwi vàng có vị ngọt dịu và ít chua hơn, ngày càng được ưa chuộng trên thị trường quốc tế.

Không chỉ ngon miệng, kiwi còn là “kho dinh dưỡng” tự nhiên. Nó chứa hàm lượng vitamin C rất cao, thậm chí vượt cả cam, cùng với chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa. Enzyme actinidin trong kiwi còn hỗ trợ tiêu hóa protein, khiến loại quả này thường được dùng như một thành phần giúp làm mềm thịt trong ẩm thực.

Ngày nay, kiwi được trồng rộng rãi ở nhiều quốc gia có khí hậu ôn đới như New Zealand, Ý, Chile và Trung Quốc. Sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại đã biến loại quả từng ít người biết đến thành một sản phẩm toàn cầu, xuất hiện trong mọi thứ từ món tráng miệng, sinh tố cho đến salad.

Từ những dây leo khiêm tốn trong rừng núi châu Á, kiwi đã chinh phục thế giới bằng hương vị tươi mát và giá trị dinh dưỡng vượt trội, trở thành minh chứng cho cách con người có thể khám phá và lan tỏa những món quà quý giá của thiên nhiên.