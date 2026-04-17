Hành trình khó tin của kiwi, từ cây dại Trung Quốc đến trái cây toàn cầu

Từ một loài dây leo hoang dại ở Trung Quốc, kiwi đã trở thành loại trái cây toàn cầu với hương vị chua ngọt độc đáo.

T.B (tổng hợp)

Kiwi (Actinidia chinensis) là loài thực vật thân leo thuộc họ Actinidiaceae, có nguồn gốc từ miền nam Trung Quốc. Trước khi được thế giới biết đến rộng rãi, loại quả này từng mang cái tên “dương đào Trung Hoa”. Mãi đến đầu thế kỷ 20, khi được đưa sang New Zealand và phát triển thương mại, nó mới được đặt tên là “kiwi”, lấy cảm hứng từ loài chim biểu tượng của quốc gia này.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cây kiwi là dạng dây leo thân gỗ, có thể phát triển dài hàng chục mét nếu được hỗ trợ bởi giàn hoặc cây trụ. Lá của nó lớn, hình tim, phủ lớp lông mịn, trong khi hoa có màu trắng kem hoặc vàng nhạt, tỏa hương nhẹ nhàng. Một đặc điểm thú vị là nhiều cây kiwi có giới tính riêng biệt – cây đực và cây cái tách biệt – nên việc trồng trọt đòi hỏi sự sắp xếp hợp lý để đảm bảo quá trình thụ phấn.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Quả của kiwi nổi bật với lớp vỏ mỏng, hơi xù xì và phần ruột xanh hoặc vàng rực rỡ, điểm xuyết bởi những hạt đen nhỏ xếp thành vòng tròn đều đặn. Hương vị của kiwi là sự kết hợp hài hòa giữa chua và ngọt, đôi khi có chút vị gợi nhớ đến dâu tây, dứa hoặc chuối. Đặc biệt, giống kiwi vàng có vị ngọt dịu và ít chua hơn, ngày càng được ưa chuộng trên thị trường quốc tế.

Không chỉ ngon miệng, kiwi còn là “kho dinh dưỡng” tự nhiên. Nó chứa hàm lượng vitamin C rất cao, thậm chí vượt cả cam, cùng với chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa. Enzyme actinidin trong kiwi còn hỗ trợ tiêu hóa protein, khiến loại quả này thường được dùng như một thành phần giúp làm mềm thịt trong ẩm thực.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngày nay, kiwi được trồng rộng rãi ở nhiều quốc gia có khí hậu ôn đới như New Zealand, Ý, Chile và Trung Quốc. Sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại đã biến loại quả từng ít người biết đến thành một sản phẩm toàn cầu, xuất hiện trong mọi thứ từ món tráng miệng, sinh tố cho đến salad.

Từ những dây leo khiêm tốn trong rừng núi châu Á, kiwi đã chinh phục thế giới bằng hương vị tươi mát và giá trị dinh dưỡng vượt trội, trở thành minh chứng cho cách con người có thể khám phá và lan tỏa những món quà quý giá của thiên nhiên.

Sinh vật khủng khiếp được mệnh danh ‘chó sói’ của kỷ nguyên khủng long

Sinh sống trên những đồng bằng cổ đại Bắc Mỹ, khủng long Albertosaurus hiện lên như một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, sắc sảo và đầy tính tổ chức đáng kinh ngạc.

Albertosaurus là một chi khủng long ăn thịt thuộc họ Tyrannosauridae, sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 70 triệu năm trước, trên vùng đất ngày nay là Canada. Dù có họ hàng gần với “chúa tể khủng long” Tyrannosaurus rex, Albertosaurus lại sở hữu thân hình nhẹ hơn, dài khoảng 8–10 mét và nặng chừng 2–3 tấn, giúp nó trở thành một kẻ săn mồi nhanh nhẹn hơn trong hệ sinh thái cổ đại.

Loài cá 'máu nóng' giữa đại dương, sinh vật phá vỡ quy luật tự nhiên

Giữa đại dương sâu thẳm lạnh giá, cá mặt trăng vây đỏ lấp lánh như một đốm lửa sống, thách thức mọi quy luật sinh tồn.

Cá mặt trăng vây đỏ (Lampris guttatus) là một trong những loài cá biển kỳ lạ và ấn tượng nhất từng được con người phát hiện. Với thân hình tròn dẹt như một chiếc đĩa lớn, phủ bởi lớp vảy ánh kim chuyển sắc xanh, bạc và tím, cùng các vây đỏ rực nổi bật, loài cá này trông như bước ra từ một thế giới viễn tưởng hơn là đại dương thực.

Quá sốc với loài thú mang thai 10 ngày đã đẻ con

Giữa những cánh rừng và thảo nguyên Australia, chuột lợn túi xuất hiện như một sinh vật lai ghép kỳ lạ giữa nhiều thế giới tiến hóa khác nhau.

Peramelidae là một họ động vật có túi đặc trưng của Australia và New Guinea, thường được gọi là chuột lợn túi (bandicoot). Nghe qua cái tên, người ta dễ hình dung đến một sinh vật lai giữa chuột và lợn. Thực tế, ngoại hình của chúng mang nét “pha trộn” thú vị, thân hình nhỏ gọn như chuột, nhưng mõm dài và nhọn giống lợn, cùng đôi chân sau khỏe khoắn giúp di chuyển nhanh nhẹn trên mặt đất.

