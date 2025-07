Hành trình đưa bé gái từ nóc nhà tuyệt vọng đến tương lai

Cụ thể, sáng ngày 29/6 vừa qua, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) tiếp nhận hai người bệnh được chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115 sau khi tham gia giải chạy tại sân vận động Thống Nhất.

Trường hợp thứ nhất, người bệnh nữ sinh năm 1991, ngất và co giật tay chân khi đã chạy được khoảng 4 km. Người bệnh được chẩn đoán rối loạn điện giải do vận động quá sức, được hỗ trợ thở oxy, bù điện giải, theo dõi sát tình trạng tri giác và sinh hiệu. Sau xử trí, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định, không còn co giật.