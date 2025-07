2 người trẻ tham gia giải chạy nhập viện vì kiệt sức

Điển hình Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận đến 7 trường hợp nhập viện do say nắng. Trong đó có một trường hợp rất nguy kịch. Các trường hợp này có điểm chung là làm việc ngoài trời trong thời gian dài dưới thời tiết nắng gay gắt, nhập viện trong tình trạng mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp do mất nước và điện giải nghiêm trọng.

1 trường hợp nhập viện do say nắng đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê