Loài cò khổng lồ với chiếc cổ kỳ lạ khiến ai cũng chú ý

Kho tri thức

Giữa những vùng đầm lầy và savan ngập nước Nam Mỹ, cò cổ cong hiện diện với dáng vẻ uy nghi và những tập tính đầy ấn tượng.

T.B (tổng hợp)
Loài cò lớn nhất châu Mỹ. Cò cổ cong (Jabiru mycteria) là loài cò lớn nhất ở châu Mỹ, có chiều cao lên tới hơn 1,5 mét và sải cánh rộng gần 3 mét. Ảnh: flickr.com.
Chiếc cổ “đặc trưng khó nhầm”. Phần cổ trụi lông màu đen với dải đỏ nổi bật ở gốc cổ giúp loài này dễ dàng được nhận diện từ xa giữa vùng đất ngập nước. Ảnh: Flickr.
Thợ săn kiên nhẫn. Chúng thường đứng bất động trong nước nông, chờ con mồi như cá, ếch hoặc bò sát nhỏ xuất hiện rồi bất ngờ tung cú mổ chính xác. Ảnh: Flickr.
Sải cánh ấn tượng khi bay. Khi bay, chúng dang rộng đôi cánh lớn và giữ cổ thẳng, tạo nên hình ảnh uy nghi trên bầu trời rộng lớn. Ảnh: Flickr.
Tổ khổng lồ trên cây cao. Cò cổ cong xây tổ bằng cành cây lớn trên những cây cao, đôi khi có đường kính lên tới hơn một mét và được sử dụng lại qua nhiều mùa sinh sản. Ảnh: Flickr.
Nuôi con đầy tận tâm. Cả bố và mẹ cùng chăm sóc con non, bảo vệ và cung cấp thức ăn cho đến khi chúng đủ lớn để tự lập. Ảnh: Flickr.
Vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Là loài săn mồi đỉnh trong môi trường nước nông, chúng giúp kiểm soát số lượng cá và động vật nhỏ, duy trì cân bằng sinh thái. Ảnh: Flickr.
Biểu tượng của vùng đất ngập nước. Ở nhiều khu vực Nam Mỹ, cò cổ cong được xem là biểu tượng của các hệ sinh thái đầm lầy và là loài được bảo vệ. Ảnh: Flickr.
