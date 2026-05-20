Hàng chục người bị mời làm việc do tương tác các trang phản động

Lực lượng chức năng TP Huế vừa mời 45 người làm việc do tương tác các trang phản động như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Ngày 20/5, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an các xã mời làm việc với 45 người có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Trước đó, lực lượng Công an phát hiện trên địa bàn TP Huế có nhiều tài khoản mạng xã hội theo dõi, tương tác, bình luận, chia sẻ các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá từ hệ thống trang, kênh, nhóm của các tài khoản phản động như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Một người dân đang làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã vào cuộc xác minh, phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an các xã nơi cư trú mời làm việc 45 người liên quan. Qua làm việc, đa số những người này đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện trước các thông tin sai lệch, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, vô tình tiếp tay lan truyền rộng rãi các nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giáo dục các quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan, những người trên đã nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang, nhóm phản động, ký cam kết không tái phạm.