Xã hội

Hàng chục người bị mời làm việc do tương tác các trang phản động

Lực lượng chức năng TP Huế vừa mời 45 người làm việc do tương tác các trang phản động như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Hạo Nhiên

Ngày 20/5, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an các xã mời làm việc với 45 người có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Trước đó, lực lượng Công an phát hiện trên địa bàn TP Huế có nhiều tài khoản mạng xã hội theo dõi, tương tác, bình luận, chia sẻ các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá từ hệ thống trang, kênh, nhóm của các tài khoản phản động như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Một người dân đang làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã vào cuộc xác minh, phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an các xã nơi cư trú mời làm việc 45 người liên quan. Qua làm việc, đa số những người này đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện trước các thông tin sai lệch, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, vô tình tiếp tay lan truyền rộng rãi các nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giáo dục các quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan, những người trên đã nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang, nhóm phản động, ký cam kết không tái phạm.

Công an làm việc với 2 trường hợp bình luận nội dung xấu độc trên Facebook

Hai công dân tại xã Huồi Tụ (Nghệ An) bị nhắc nhở sau khi bình luận liên quan bài viết chứa nội dung xấu độc trên Facebook và đã cam kết không tái phạm.

Ngày 18/5, Công an xã Huồi Tụ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xác minh và làm việc với 2 công dân có hành vi bình luận liên quan đến bài viết chứa nội dung bị xác định là xấu độc, chống phá Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình an ninh mạng, ngày 12/5/2026, lực lượng chức năng đã mời làm việc đối với V.B.C. (SN 1987, trú Bản Trung Tâm) và V.B.D. (SN 1984, trú Bản Huồi Mũ).

Xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Ngày 20/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công anTP Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an làm việc với 2 trường hợp vi phạm.
Xử lý nhiều người dân chia sẻ thông tin xuyên tạc ở Quảng Trị

Do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin, nhiều người dân đã chia sẻ các video AI, tài liệu do nhóm phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài biên tập.

Ngày 30/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã mời nhiều người dân lên làm việc và xử lý khi chia sẻ các bài viết xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá nhà nước của Lê Trung Khoa.

Trước đó, một số người dân do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các video AI, các tài liệu do nhóm phản động Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài biên tập.

