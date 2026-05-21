Xã hội

CSGT Phú Thọ đề nghị người dân tạm thời không lên xuống núi Tam Đảo

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dẫn đến sạt lở, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo.

Nguyễn Hinh

Ngày 21/5, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa có thông báo đề nghị người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo qua Quốc lộ 2B do xảy ra sạt lở tại khu vực Km22.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, đất đá từ taluy núi tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Một vị trí sạt lở trên tuyến đường lên Tam Đảo.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng tạm thời phân luồng, hạn chế phương tiện di chuyển trên đoạn từ Km13 đến Km24 Quốc lộ 2B kể từ 10h ngày 21/5 cho đến khi có thông báo mới.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục sự cố, dọn dẹp đất đá và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực sạt lở.

Trước đó, sáng 20/5, tại khu vực nút giao giữa Km0+100 Tỉnh lộ 316G và Km17+900 Tỉnh lộ 316 thuộc địa phận xã Thanh Sơn cũng xảy ra sạt lở taluy dương sau mưa lớn kéo dài. Đất đá cùng bùn đất tràn xuống nhiều đoạn mặt đường, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với xe máy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Phú Thọ cùng người dân dọn dẹp đất, đá xô xuống mặt đường tỉnh lộ 316 trước đó một ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, đặt cảnh báo từ xa và phối hợp với người dân dọn dẹp đất đá nhằm sớm khôi phục giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực đèo dốc, taluy cao trong thời điểm thời tiết còn diễn biến phức tạp; đồng thời cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Miền Bắc đối mặt mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét

Dự báo thời tiết ngày 20/5 cho thấy miền Bắc sẽ hứng chịu lượng mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

Bắc Bộ và các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ trải qua giai đoạn mưa vừa, mưa to kèm theo dông, cục bộ có nơi mưa rất lớn từ nay đến ngày 21/5. Lượng mưa dự kiến phổ biến từ 50-150mm, thậm chí có nơi trên 300mm. Đặc biệt, mưa có thể đạt cường độ lớn, trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ, làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Trong khi đó, các khu vực như Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác vào ngày 20/5. Lượng mưa ước tính từ 10-30mm, một số nơi có thể trên 80mm, tập trung chủ yếu vào buổi chiều tối và đêm.

Phường Cẩm Phả khẩn trương khắc phục ngập úng cục bộ

Các lực lượng chức năng phường Cẩm Phả đã tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển phương tiện, tài sản đến nơi an toàn và thu dọn vệ sinh.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến sáng 19/5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại phường Cẩm Phả, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Ngay sau khi xảy ra ngập úng tại các khu vực như Nam Tiến, Cẩm Trung 5B, đường 2/9 thuộc khu Cẩm Trung 5A và tổ 6 khu Cẩm Thành 1, Đảng ủy, UBND phường Cẩm Phả cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Chủ đầu tư nói gì vụ sạt lở chân cột điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên?

Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) vừa có thông tin phản hồi liên quan đến hiện tượng xói lở tại vị trí cột 305 của đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. 

Theo EVNPMB1, do ảnh hưởng của mưa lớn, ngày 11/5/2026, tại vị trí cột điện 305 của dự án đã xảy ra hiện tượng xói lở cục bộ tại một vị trí mái taluy. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, EVNPMB1 đã triệu tập nhà thầu có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình.

Hiện trường sự việc.
