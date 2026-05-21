CSGT Phú Thọ đề nghị người dân tạm thời không lên xuống núi Tam Đảo

Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ dẫn đến sạt lở, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo.

Ngày 21/5, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa có thông báo đề nghị người dân tạm thời không di chuyển lên, xuống núi Tam Đảo qua Quốc lộ 2B do xảy ra sạt lở tại khu vực Km22.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn kéo dài, đất đá từ taluy núi tràn xuống lòng đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Một vị trí sạt lở trên tuyến đường lên Tam Đảo.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng tạm thời phân luồng, hạn chế phương tiện di chuyển trên đoạn từ Km13 đến Km24 Quốc lộ 2B kể từ 10h ngày 21/5 cho đến khi có thông báo mới.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục sự cố, dọn dẹp đất đá và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực sạt lở.

Trước đó, sáng 20/5, tại khu vực nút giao giữa Km0+100 Tỉnh lộ 316G và Km17+900 Tỉnh lộ 316 thuộc địa phận xã Thanh Sơn cũng xảy ra sạt lở taluy dương sau mưa lớn kéo dài. Đất đá cùng bùn đất tràn xuống nhiều đoạn mặt đường, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với xe máy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Phú Thọ cùng người dân dọn dẹp đất, đá xô xuống mặt đường tỉnh lộ 316 trước đó một ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, đặt cảnh báo từ xa và phối hợp với người dân dọn dẹp đất đá nhằm sớm khôi phục giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực đèo dốc, taluy cao trong thời điểm thời tiết còn diễn biến phức tạp; đồng thời cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

