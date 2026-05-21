Xử lý mâu thuẫn với công thần: Góc khuất khó nói trong sự nghiệp Lê Thái Tổ

Trong lịch sử Việt Nam, Lê Lợi - vua Lê Thái Tổ thường được nhớ tới như vị anh hùng giải phóng dân tộc, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi quân Minh và lập nên triều Lê sơ hùng mạnh. Tuy nhiên, sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc ấy cũng ẩn chứa một giai đoạn đầy khó khăn trong việc xử lý quan hệ giữa nhà vua và các công thần từng cùng vào sinh ra tử.

Sau khi chiến tranh kết thúc, bài toán lớn nhất không còn là đánh giặc mà là xây dựng một trật tự quyền lực mới. Chính trong quá trình ấy, nhiều mâu thuẫn gay gắt đã xuất hiện, để lại những góc khuất ít được nhắc tới trong sự nghiệp của Lê Lợi.

Tái cấu trúc quyền lực triều đình

Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài gần mười năm đã tạo ra một tầng lớp công thần quân sự rất đặc biệt. Họ là những người từng sống chết bên nhau trong hoàn cảnh hiểm nghèo, nhiều người xuất thân bình dân nhưng nhờ chiến tranh mà nắm giữ quyền lực lớn. Các tướng như Lê Sát, Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo hay Đinh Liệt đều có uy tín cao trong quân đội và địa phương. Trong chiến tranh, sự đoàn kết được duy trì bởi mục tiêu chung là đánh đuổi quân Minh. Nhưng sau hòa bình, lợi ích và tham vọng cá nhân bắt đầu xuất hiện.

Đây là vấn đề phổ biến trong lịch sử nhiều triều đại khai quốc. Một nhà nước mới cần quyền lực tập trung tuyệt đối vào hoàng đế để duy trì ổn định lâu dài, trong khi tầng lớp công thần lại thường có xu hướng dựa vào công lao chiến tranh để mở rộng ảnh hưởng riêng. Lê Lợi hiểu rất rõ nguy cơ ấy. Ông từng chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng của nhà Hồ và nhận thức rằng một triều đại non trẻ có thể tan rã nếu các thế lực công thần chia bè phái hoặc tranh giành quyền lực.

Vì vậy, sau khi lên ngôi năm 1428, Lê Lợi bắt đầu quá trình tái cấu trúc quyền lực triều đình. Một mặt, ông phong thưởng rất hậu cho các tướng lĩnh Lam Sơn nhằm ghi nhận công lao. Nhưng mặt khác, nhà vua cũng dần hạn chế ảnh hưởng của họ, đặc biệt là những người có lực lượng quân sự riêng hoặc uy tín quá lớn trong dân chúng. Chính điều này tạo nên nhiều căng thẳng ngấm ngầm.

Một trong những trường hợp gây tranh cãi nhiều nhất là số phận của Trần Nguyên Hãn. Ông là cháu nội của danh thần Trần Nguyên Đán, có dòng dõi quý tộc nhà Trần và từng giữ vai trò quan trọng trong khởi nghĩa Lam Sơn. Sau khi đất nước giành độc lập, Trần Nguyên Hãn bị nghi ngờ có ý đồ riêng và bị triệu về kinh xét hỏi. Theo sử sách, trên đường áp giải về kinh đô, trời nổi gió to làm lật thuyền, Trần Nguyên Hãn cũng bốn mươi hai gia đều chết đuối cả, chỉ có hai người thoát chết. Dù nguyên nhân thực sự vẫn còn nhiều tranh luận, sự kiện này phản ánh tâm lý cảnh giác rất mạnh của triều đình đối với các công thần có thế lực lớn.

Một trường hợp khác là Phạm Văn Xảo. Ông từng là cánh tay đắc lực của Lê Lợi trong nhiều trận đánh quan trọng nhưng về sau cũng bị thất sủng và bị xử tội. Các sử gia hiện đại cho rằng đây không đơn thuần là vấn đề cá nhân mà phản ánh nỗi lo của nhà vua trước nguy cơ hình thành các trung tâm quyền lực quân sự ngoài hoàng gia.

Ngay cả Nguyễn Trãi, người góp công lớn về chiến lược và tư tưởng, cũng trải qua nhiều giai đoạn bị nghi kỵ trong triều đình. Dù được trọng dụng, Nguyễn Trãi thường xuyên đối mặt với sự đố kỵ của các phe phái quan lại và công thần quân sự. Sau khi Lê Lợi qua đời, những mâu thuẫn ấy bùng phát mạnh hơn, cuối cùng dẫn tới thảm án Lệ Chi Viên dưới thời Lê Thái Tông. Dù sự kiện này xảy ra sau thời Lê Lợi, nó cho thấy nền chính trị đầu triều Lê luôn tồn tại những xung đột ngầm giữa các nhóm quyền lực hình thành từ thời khởi nghĩa.

​Bi kịch và mâu thuẫn quanh việc xử lý công thần

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lịch sử chính trị, việc Lê Lợi thận trọng với công thần không hoàn toàn vô lý. Nhiều triều đại phong kiến Đông Á từng sụp đổ hoặc rơi vào nội chiến vì công thần lấn át hoàng quyền. Nhà Đường ở Trung Quốc từng lao đao vì các tiết độ sứ quân sự, còn lịch sử Việt Nam cũng chứng kiến nhiều cuộc tranh đoạt quyền lực sau chiến tranh. Đối với một triều đại mới thành lập như nhà Lê sơ, ưu tiên lớn nhất của Lê Lợi là củng cố nền quân chủ trung ương tập quyền.

Điều đáng chú ý là Lê Lợi không tiến hành thanh trừng quy mô lớn như một số vị vua khai quốc khác trong lịch sử thế giới. Ông vẫn cố duy trì sự cân bằng giữa thưởng công và kiểm soát quyền lực. Nhiều công thần tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong triều đình và quân đội. Tuy nhiên, bầu không khí nghi kỵ chính trị đã bắt đầu xuất hiện ngay từ cuối đời ông, tạo tiền đề cho những cuộc đấu đá dữ dội dưới thời kế vị.

Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, Lê Lợi - Lê Thái Tổ là một nhà quân sự - chính trị kiệt xuất đã lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Minh và đặt nền móng cho một triều đại kéo dài hàng thế kỷ. Những bi kịch và mâu thuẫn quanh việc xử lý công thần không thể tạo ra một vết gợn nào trên sự thật lịch sử đó mà chỉ khiến khiến hình tượng của ông mang tính con người hơn. Đó không chỉ là câu chuyện về một anh hùng chiến thắng ngoại xâm, mà còn là câu chuyện về sức nặng của quyền lực và cái giá phải trả để duy trì một triều đại mới ra đời sau chiến tranh.

