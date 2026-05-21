Hà Nội hỗ trợ 100% học phí đối với 48 nghề trọng điểm hệ trung cấp, cao đẳng

Hà Nội hỗ trợ 100% học phí 48 nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng cho học sinh, gồm công nghệ ô tô, CNTT, điều dưỡng, làm đẹp...

Thanh Hiếu/TPO

Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% học phí đào tạo 48 nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng cho học sinh trên địa bàn thành phố. Trong đó có các nghề như công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, điều dưỡng, chăm sóc sắc đẹp... sẽ được thành phố hỗ trợ.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ học phí cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng tuyển sinh trong giai đoạn 2026- 2031.

Theo đó, UBND thành phố đề xuất hỗ trợ 100% học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 2 năm (đối với trình độ trung cấp); tối đa 3 năm (đối với chương trình học nghề trình độ cao đẳng và 1 năm (đối với chương trình học nghề liên thông từ trung cấp lên trình độ cao đẳng).

Đào tạo nghề điều dưỡng trình độ cao đẳng, trung cấp sẽ được Hà Nội hỗ trợ 100% học phí
Việc chi trả hỗ trợ học phí được thực hiện thông qua UBND xã, phường nơi người học thường trú; kinh phí hỗ trợ sẽ được chi trả vào cuối mỗi kỳ học.

Đối tượng được hỗ trợ là học sinh thường trú tại Hà Nội, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường trên địa bàn thành phố, được tuyển sinh trong giai đoạn 2026- 2031.

UBND thành phố dự kiến có khoảng 20.000 học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được hỗ trợ.

Theo danh mục các nghề trọng điểm của UBND thành phố, sẽ có 48 nghề sẽ được thành phố hỗ trợ đào tạo, gồm công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, lập trình máy tính, dược, điều dưỡng.

Ngoài ra, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc thú cưng, làm bánh, pha chế đồ uống... cũng thuộc danh mục các nghề trọng điểm được hỗ trợ.

tienphong.vn
#học phí #Hà Nội #nghề nghiệp #đào tạo #trung cấp #cao đẳng

Đề xuất tăng trợ cấp lên 600.000 đồng/tháng: Những ai được hưởng lợi?

Đề xuất tăng chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí lên 600.000 đồng/tháng tác động tới hàng triệu người, đặc biệt người cao tuổi không có lương hưu.

Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 600.000 đồng mỗi tháng (tăng 20%), nhằm cải thiện đời sống cho hàng triệu người yếu thế.

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 lên 600.000 đồng/tháng.
Đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 lên 600.000 đồng/tháng.
Dự kiến mức lương hưu, trợ cấp mới từ ngày 1/7

Dự thảo thông tư đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến quy định chi tiết về công thức tính lương hưu, các khoản trợ cấp mới dự kiến áp dụng từ ngày 1/7 tới đây.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội quy định 9 nhóm đối tượng áp dụng chính sách.

Nhận lương hưu, trợ cấp tháng 5 lùi lịch sau nghỉ lễ 30/4-1/5

Không chỉ tại Hà Nội và TP HCM, tại các địa phương trên cả nước cũng điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5/2026 do kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết, theo quy định của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Trong trường hợp ngày này trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thời gian chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Đối với kỳ chi trả tháng 5/2026, do ngày làm việc thứ hai của tháng rơi vào thứ bảy, BHXH TP Hà Nội đã chủ động điều chỉnh thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân sang thứ hai, ngày 4/5/2026.

