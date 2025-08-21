Hàng nghìn người dân xếp hàng hai bên đường Kim Mã đợi xem diễu binh

Hàng nghìn người dân xếp hàng nghiêm chỉnh hai bên đường Kim Mã đợi đoàn diễu binh, diễu hành. Ai nấy đều háo hức chờ đợi trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên.

20h tối nay 21/8, tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là lần tổng hợp luyện đầu tiên trên quảng trường Ba Đình.

Ngay từ chiều tối người dân đã tập trung kín hai bên đường Kim Mã đợi xem diễu binh, diễu hành.

Ai nấy cũng đều háo hức chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày hợp luyện đầu tiên.

Mọi người đều văn minh, trật tự để tìm cho mình vị trí tốt nhất chiêm ngưỡng màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Người dân đi xem diễu binh trong không khí hân hoan tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Dù còn rất lâu đoàn diễu binh, diễu hành mới đi qua nhưng người dân đã ngồi đợi kín hai bên đường chờ đợi.