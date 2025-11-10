Hàng chục người nghi ngộ độc sau bữa cơm trưa tại công ty ở TP HCM

Hàng chục công nhân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm trưa tại một doanh nghiệp trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (TP HCM).

Chiều 10/11, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh vụ việc hàng chục công nhân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm trưa tại một doanh nghiệp trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn trưa tại công ty, nhiều công nhân xuất hiện triệu chứng nôn ói, mệt mỏi và nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Quận 12 cấp cứu.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác nhận đã nắm bắt thông tin và đang phối hợp với UBND phường Đông Hưng Thuận cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Nhiều công nhân nghi bị ngộ độc sau bữa trưa tại công ty. Ảnh: Người thân bệnh nhân cung cấp

Trước đó, TPHCM cũng ghi nhận vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể liên quan đến hệ thống tiệm bánh mì trên địa bàn thành phố, với hơn 270 người phải nhập viện tại 13 bệnh viện trên địa bàn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước diễn biến phức tạp, Sở Y tế TPHCM đã phối hợp Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bánh mì cùng nguyên liệu để xét nghiệm. Bộ Y tế cũng đã được báo cáo, theo dõi sát sao và chỉ đạo thành phố các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần quan sát kỹ điều kiện vệ sinh khi mua thực phẩm, tránh các sản phẩm có biểu hiện hư hỏng, cháy khét hoặc bảo quản không đúng quy cách.

Khi có các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.