Quân sự

Hàn Quốc đưa tên lửa "quái vật phá hầm" vào thực chiến

Tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5 mệnh danh “quái vật phá hầm” với đầu đạn nặng 8 tấn được Hàn Quốc đưa vào biên chế.

Tuệ Minh

Hàn Quốc được cho là đã bắt đầu triển khai tới các đơn vị tác chiến tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5, loại vũ khí được mệnh danh là “tên lửa quái vật” với đầu đạn nặng 8 tấn.

Hệ thống này có nhiệm vụ tăng cường đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, bao gồm cả khả năng phát hiện sớm và tấn công phủ đầu các bệ phóng tên lửa đối phương.

Tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5 của Hàn Quốc được trưng bày trong lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang lần thứ 76 tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam, Hàn Quốc, ngày 1/10/2024. Ảnh: Yonhap/EPA
Tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5 của Hàn Quốc được trưng bày trong lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang lần thứ 76 tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam, Hàn Quốc, ngày 1/10/2024. Ảnh: Yonhap/EPA

Theo nguồn tin quân sự, việc triển khai tên lửa Hyunmoo-5 được khởi động từ cuối năm 2025 và dự kiến quá trình đưa loại tên lửa này vào trạng thái sẵn sàng tác chiến sẽ được hoàn tất trong nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung.

Tên lửa Hyunmoo-5 được thiết kế để phá hủy các cơ sở chỉ huy ngầm kiên cố và là một thành phần quan trọng trong Hệ thống Trừng phạt và Trả đũa quy mô lớn của Hàn Quốc (KMPR), một trong 3 trụ cột của “Hệ thống Tam giác Hàn Quốc” cùng với Chuỗi tiêu diệt (Kill Chain) và Hệ thống Phòng không - Phòng thủ tên lửa Hàn Quốc (KAMD).

Giới chuyên gia cho biết quân đội Hàn Quốc cũng đang phát triển các hệ thống tên lửa thế hệ tiếp theo với tầm bắn xa hơn, hoặc khả năng xuyên phá mạnh hơn với tên gọi không chính thức là Hyunmoo-6 và Hyunmoo-7.

Tuy nhiên, nhà chức trách quân sự nước này chưa xác nhận các tên gọi trên, do tính chất bí mật của chương trình.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Baek cho biết nhiều chuyên gia tên lửa nhận định việc sử dụng từ 15 - 20 tên lửa công suất lớn có thể tạo ra sức hủy diệt tương đương, thậm chí vượt trội so với một vụ nổ hạt nhân.

Việc này giúp Hyunmoo-5 đóng vai trò như công cụ răn đe chiến lược phi hạt nhân. Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ tiếp tục nâng cao sức công phá, độ chính xác và số lượng các loại tên lửa công suất lớn nhằm duy trì khả năng răn đe chiến lược.

Các loại tên lửa xuyên hầm như tên lửa Hyunmoo có sức công phá cao, tập trung sức mạnh nổ vào khả năng xuyên phá để vô hiệu hóa các cấu trúc có khả năng phòng thủ cao như thanh thép, bê tông cốt thép và đá.

humo.jpg
Tài liệu cho thấy Hàn Quốc có kế hoạch triển khai số nhiều Hyunmoo-5 để tạo sức nổ tầm cỡ hạt nhân.

Đặc biệt, các chuyên gia đã đề cập rằng tên lửa Hyunmoo có sức công phá cao đã “tăng sức mạnh nổ thực tế so với trọng lượng đầu đạn khoảng 30 đến 50%” thông qua việc phát triển các vật liệu và hình dạng đầu đạn khác nhau.

Cụ thể, lực nổ 11 tấn đã đạt được với trọng lượng đầu đạn 8 tấn. Phần mềm NUKEMAP của Alex Wellerstein có cùng phương pháp tính toán để chuyển đổi sức mạnh nổ sang trọng lượng TNT, và cũng có thể được sử dụng để tính toán diện tích thiệt hại của một vụ nổ vũ khí phi hạt nhân, không bao gồm thiệt hại do bụi phóng xạ và bức xạ hạt nhân.

Quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch sở hữu hàng trăm tên lửa công suất lớn, bao gồm Hyunmoo-5 và các tên lửa thế hệ tiếp theo, nhằm tăng cường năng lực đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Naval News
