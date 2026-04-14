Hai túi Hermès "bạch tạng" của bà Trương Mỹ Lan: Định giá sốc gần 4 tỷ đồng

Hai túi xách Hermès phiên bản đặc biệt, có màu trắng ngà như "bạch tạng", thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan đã được định giá với tổng cộng gần 4 tỷ đồng. Cụ thể, theo chứng thư thẩm định được thông báo vào ngày 14/4 bởi Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM, một chiếc túi Hermès size 25, có đính đá trắng ở phần khóa và viền, được xác định có giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Chiếc còn lại, size 30 và không có bất kỳ chi tiết trang trí nào, được định giá cao hơn với hơn 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan THADS TPHCM cũng nêu rõ quy trình xử lý tài sản kê biên. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo, các bên liên quan, bao gồm người được thi hành án và người phải thi hành án, có quyền yêu cầu định giá lại tài sản một lần và cần nộp tạm ứng chi phí cho việc này. Ngoài ra, các bên cũng có thể cùng thỏa thuận để chọn ra một đơn vị tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Nếu hết thời hạn mà không có yêu cầu định giá lại hoặc không đạt được thỏa thuận về đơn vị đấu giá, chấp hành viên sẽ tiến hành lựa chọn và ký hợp đồng với một tổ chức bán đấu giá để xử lý tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 28/1, THADS TPHCM đã hoàn tất các thủ tục cưỡng chế và kê biên hai chiếc túi Hermès "bạch tạng" này của bà Trương Mỹ Lan. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Lan từng bày tỏ nguyện vọng được nhận lại hai chiếc túi, bà cho biết trong quá trình điều tra, nhiều tài sản cá nhân của bà như túi xách, điện thoại, giày dép đã bị kê biên. Bà cũng cung cấp thông tin về nguồn gốc hai chiếc túi Hermès: một chiếc được bà mua tại Ý, chiếc còn lại là quà tặng từ một doanh nhân người Malaysia.

Huy động hội đồng xét xử (HĐXX) đã đưa ra nhận định rằng hai chiếc túi Hermès màu trắng đang bị tạm giữ đều có nguồn gốc từ tiền phạm tội hoặc được hình thành từ tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội. Do đó, tòa đã quyết định tiếp tục kê biên và thu giữ chúng. Quyết định này tiếp tục được giữ nguyên ở phiên phúc thẩm, khi bà Lan một lần nữa đề nghị được nhận lại hai chiếc túi Hermès size 25 và 30 màu trắng, khẳng định đây là tài sản cá nhân và không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm vẫn giữ nguyên quan điểm, xác định các tài sản này có nguồn gốc từ tiền phạm tội và tiếp tục tạm giữ để phục vụ công tác thi hành án.