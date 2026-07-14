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Xã hội

Hai trẻ nguy kịch sau ăn chanh dây còn xanh, cảnh báo độc tố cyanogenic

Hai bé 5 và 10 tuổi nhập viện nguy kịch sau khi ăn chanh dây còn xanh chứa độc tố cyanogenic, bệnh viện khuyến cáo không ăn quả chưa chín.

Bình Nguyên

Ngày 13/7, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam (Đà Nẵng) thông tin, Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh của bệnh viện vừa tiếp nhận hai bệnh nhi 5 tuổi và 10 tuổi, là chị em ruột, được chuyển từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện khuyến cáo người dân không nên ăn quả chanh dây còn xanh.
Bệnh viện khuyến cáo người dân không nên ăn quả chanh dây còn xanh.

Khi nhập viện, cả hai trẻ bị suy hô hấp, hôn mê và toan chuyển hóa nặng. Các bác sĩ lập tức hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và điều chỉnh rối loạn toan kiềm.

Sau một ngày điều trị, hai bệnh nhi tỉnh táo, được cai máy thở, tự ăn uống trở lại và tiếp tục được theo dõi.

Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, qua khai thác bệnh sử, xác định hai trẻ đã ăn một số lượng lớn quả chanh dây rừng còn xanh. Chanh dây chín là loại quả giàu dinh dưỡng và an toàn. Tuy nhiên, quả chanh dây còn non hoặc chưa chín, đặc biệt phần vỏ và cùi trắng, chứa nhiều cyanogenic glycoside. Khi vào cơ thể, chất này có thể chuyển thành hydro cyanua (HCN) – một chất độc gây suy hô hấp cấp, tương tự độc tố có trong sắn, hạt táo, hạt mơ, hạnh nhân và một số thực vật khác.

Qua đó Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam khuyến cáo đối với chanh dây không ăn vỏ và cùi trắng, chỉ sử dụng phần ruột và hạt. Chỉ nên ăn quả chín (vàng, tím hoặc đỏ tùy giống), không ăn quả còn xanh. Hạn chế cho trẻ nhỏ ăn, nên lọc kỹ hạt và chỉ sử dụng phần nước cốt.

2 bệnh nhi bị ngộ độc lúc nhập viện điều trị. Ảnh adn.com.vn
2 bệnh nhi bị ngộ độc lúc nhập viện điều trị. Ảnh adn.com.vn

Ngoài chanh dây, các thực phẩm có chứa cyanua tự nhiên như sắn và măng tươi cũng cần được sơ chế đúng cách bằng cách ngâm, luộc kỹ và bỏ nước luộc trước khi sử dụng để giảm độc tố.

Người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế nếu sau khi ăn xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều, chóng mặt, khó thở, lơ mơ hoặc co giật để được cấp cứu kịp thời, tránh nguy cơ diễn tiến nặng.

Triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện rất nhanh, từ khoảng 30 phút đến 1-2 giờ sau khi ăn. Người bệnh có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, thở nhanh, nóng rát vùng miệng và họng.

Mời độc giả xem video Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường (Nguồn VTV1)
#ngộ độc #chanh dây #trẻ nhỏ #độc tố #quả chưa chín #quảng nam

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