Hai nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, người sau xe còn ngồi ngược lại

Cơ quan công an đã xác định và xử lý 2 nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện gây xôn xao dư luận.

Trường Hân t/h

Ngày 19/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng CSGT, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Tân Quang xác minh, xử lý trường hợp 2 nữ sinh có hành vi không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau xe máy điện ngồi ngược, với tư thế quay mặt về phía sau. Công an đã mời những người liên quan đến để làm rõ vụ việc.

Cảnh 2 nữ sinh không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau quay ngược 180 độ gây xôn xao dư luận.

Kết quả xác định vụ việc xảy ra tại Km242, đường Quốc lộ 4C thuộc địa phận xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hai nữ sinh trong clip là N.T.H. (SN 2011, trú tại xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang), người điều khiển xe máy điện BKS 23MĐ1-426.21 và N.T.D.Q. (SN 2010, trú tại xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, 2 nữ sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm.

Hai nữ sinh cùng chủ chiếc xe máy điện tại cơ quan công an. (Nguồn: Dân trí)

Hai nữ sinh cùng chủ chiếc xe máy điện tại cơ quan công an. (Nguồn: Dân trí)

Ngoài ra, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ xe là bà N.T.H. do có hành vi để cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông (quy định tại khoản 10, Điều 32 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP), mức phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng.

Trước đó, theo Dân trí, ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh với hành vi không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau xe máy điện ngồi ngược, với tư thế quay 180 độ về phía sau gây xôn xao dư luận. Sau khi xem video, nhiều ý kiến bất bình về hành vi nguy hiểm của 2 nữ sinh khi tham gia giao thông.

