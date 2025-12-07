Hải đăng Kê Gà được xếp hạng di tích

Hải đăng Kê Gà hơn trăm năm tuổi, công trình đá hoa cương cao 42,8 m mang phong cách Pháp cuối thế kỷ XIX, vừa được xếp hạng di tích để tăng cường bảo tồn.

Chiều 6/12, UBND xã Tân Thành được trao bằng công nhận di tích lịch sử - kiến trúc Hải đăng Kê Gà. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, quyết định này giúp gìn giữ một trong những hải đăng quy mô nhất Việt Nam, nơi gắn bó mật thiết với hoạt động hàng hải suốt hơn 120 năm.

Tư liệu di tích cho biết tháp hải đăng được khởi công năm 1897 và hoàn tất vào cuối thế kỷ XIX. Thân tháp bát giác, xây bằng đá hoa cương, bên trong bố trí 184 bậc xoắn dẫn lên đỉnh. Công trình bắt đầu vận hành năm 1900, có tầm quét sáng 22 hải lý (trên 40 km) và từng được ghi nhận là hải đăng cao nhất nước.

Hải đăng Kê Gà cao 42,8 m, được xây dựng bằng đá hoa cương theo phong cách kiến trúc Pháp cuối thế kỷ XIX (Ảnh: Tài Huỳnh)

Ông Võ Thành Huy, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đánh giá Kê Gà là “cột mốc” không thể thiếu đối với tàu thuyền qua lại vùng biển Bình Thuận trong hơn một thế kỷ qua.

Việc được xếp hạng di tích được kỳ vọng mở ra hướng phát triển du lịch cho đảo Kê Gà – nơi còn giữ cảnh quan tự nhiên, bãi đá độc đáo và môi trường biển ít bị tác động.

Trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh sẽ phối hợp hỗ trợ xã Tân Thành trong công tác quản lý và trông coi di tích. Địa phương cũng dự kiến thành lập Ban quản lý để gìn giữ công trình và bảo đảm trật tự, vệ sinh khu vực hải đăng.