Bất động sản

Hà Tĩnh đấu thành công 48 lô đất, thu về hơn 157 tỷ đồng

Tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đấu thành công 48 lô đất tại Dự án Hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp huyện Kỳ Anh (cũ), thu về hơn 157 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 6/12, thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức đấu gía thành công 28 lô đất liền kề và 20 lô biệt thự tại Dự án Hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Đông Nam huyện Kỳ Anh (giai đoạn 1) nằm trên địa bàn xã Kỳ Khang và Kỳ Hoa.

Theo đó, 28 lô đất liền kề có diện tích từ 135 - 150 m2, giá khởi điểm từ 975 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng/lô. Phiên đấu giá thu hút gần 400 hồ sơ đăng ký với hơn 200 người tham gia đấu giá, mức giá trả trên mỗi lô đất vượt cao so với giá khởi điểm, số bước giá lớn.

2bfa4448-ad97-4465-a974-4327986ebe8e.jpg
Dự án Hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Đông Nam huyện Kỳ Anh.

Kết quả, có 2 lô trả vượt lên đến 50 bước giá (mỗi bước giá 60 triệu đồng) là lô NLP.1.1 có diện tích 147,5 m2, bán với giá 4,150,5 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm 3 tỷ đồng; lô NLP.1.28 có diện tích 135,5 m2, bán với giá 4.333,32 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 7 lô đất được trả vượt từ 25 - 29 bước giá; 5 lô vượt 30 – 35 bước giá; 100% lô đất đấu giá thành công. Tổng số tiền thu về sau phiên đấu giá ngoài sức mong đợi, đạt 75,082 tỷ đồng, vượt 43,5 tỷ đồng so với tổng giá trị khởi điểm.

Trước đó, ngày 4/12, 20 lô đất biệt thự có diện tích lớn từ 459 – 523m2, cũng được đấu giá thành công 100%. Dự kiến thu về hơn 82,3 tỷ đồng, vượt tổng giá trị khởi điểm hơn 10 tỷ đồng.

Dự án Hạ tầng khu dân cư đô thị, thương mại và dịch vụ tổng hợp Đông Nam huyện Kỳ Anh có quy mô 38,7ha (giai đoạn 1 quy mô đầu tư 17,2 ha) được triển khai từ năm 2015 và đến tháng 9/2017 thì tạm dừng thi công do vướng mắc mặt bằng, khối lượng thi công đạt khoảng 85%.

Dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư lên đến hơn 192,932 tỷ đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video đấu giá đất ở TP Hà Nội:

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Hà Tĩnh #đấu giá #đất ở #biệt thự #bất động sản

