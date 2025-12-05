Hà Tĩnh sắp có sân golf 36 hố, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng

Ngày 5/12, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án Sân golf thể thao 36 hố tại khu Thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà (cũ).

Theo quyết định, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 180 ha thuộc xã Thạch Xuân. Sân golf có quy mô 36 hố, tích hợp hệ thống công trình phụ trợ gồm khu dịch vụ, khu lưu trú, khu điều hành - vận hành và các hạng mục phục vụ người chơi golf theo tiêu chuẩn hiện đại. Dự án do Công ty CP Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 1.798,56 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chiếm 15% (tương đương 269,784 tỷ đồng), phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Ảnh minh hoạ.

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển mô hình thể thao - du lịch chất lượng cao tại Hà Tĩnh, đa dạng hóa sản phẩm vui chơi giải trí, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Công trình được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, sử dụng hiệu quả quỹ đất, tạo thêm việc làm và nâng cao nguồn thu ngân sách địa phương.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất. Nhà đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trong thời hạn 27 tháng kể từ khi hoàn tất thủ tục giao đất, cho thuê đất và các thủ tục liên quan.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư ưu tiên ứng dụng công nghệ xanh, các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng và vận hành; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp, tài nguyên nước, phòng cháy chữa cháy và các quy định chuyên ngành đối với hoạt động sân golf.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, khi đi vào hoạt động, sân golf quy mô lớn này sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc cho Hà Tĩnh, thu hút phân khúc khách du lịch thể thao và nghỉ dưỡng cao cấp, kéo dài thời gian lưu trú, qua đó mở ra cơ hội phát triển dịch vụ, việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

