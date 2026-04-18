Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có văn bản đề nghị UBND xã Đại Thanh khẩn trương phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ di tích trên địa bàn, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia chùa Bảo Tháp (xã Đại Thanh). Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Trong văn bản, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, trên cơ sở kết quả nắm bắt thông tin và phát hiện bước đầu, hiện nay trên địa bàn xã Đại Thanh đã và đang có một số công trình xây dựng kiên cố trong khuôn viên di tích đã xếp hạng và di tích trong danh mục kiểm kê do UBND thành phố Hà Nội giao UBND cấp xã quản lý, mà hồ sơ xây dựng công trình chưa có ý kiến thẩm định chuyên ngành của cơ quan quản lý, cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và xây dựng.

Cụ thể, công trình xây dựng trong di tích chùa Bảo Tháp (xã Đại Thanh) là di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia; công trình xây dựng trong di tích chùa Phe là di tích chưa xếp hạng nhưng thuộc danh mục kiểm kê di tích của UBND huyện Thanh Trì trước đây (nay là UBND xã Đại Thanh).

Về việc này, Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến như sau: Đề nghị Chủ tịch UBND xã Đại Thanh khẩn trương chỉ đạo, giao các phòng, ban chức năng tổ chức kiểm tra, lập biên bản việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên hai di tích chùa Bảo Tháp và chùa Phe trên địa bàn xã Đại Thanh; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng khi hồ sơ chưa có văn bản thẩm định của cơ quan quản lý văn hóa, cấp có thẩm quyền chấp thuận; kết luận việc chấp hành quy định pháp luật về di sản văn hóa và xây dựng.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị địa phương áp dụng ngay các biện pháp xử lý theo thẩm quyền, gồm: Đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích; xử lý để hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, không gian tại khu vực đang xây dựng, bảo đảm việc bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành di tích, kiến trúc và cảnh quan; đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, lãnh đạo địa phương cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời báo cáo tình hình di tích trên địa bàn toàn xã, đặc biệt trong việc kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động xây dựng, tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích nói chung và hai di tích nêu trên nói riêng.

Trong văn bản, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ di sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa cùng các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về quản lý di vật, hiện vật, xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa. Việc triển khai cần bám sát các quy định hiện hành của pháp luật và của thành phố.

Kết quả giải quyết, đề nghị UBND xã Đại Thanh báo cáo bằng văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao chậm nhất ngày 6-3-2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng giao Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng của UBND xã Đại Thanh để xử lý theo quy định; kịp thời tổng hợp, báo cáo theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, tháng 12-2025, Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia chùa Bảo Tháp được các cấp có thẩm quyền đồng ý cho thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo một số hạng mục. Tuy nhiên, lợi dụng việc này, Tiểu ban di tích thôn, Hội Người cao tuổi và một số người dân thôn Thượng Phúc cùng đại diện nhà chùa đã tự ý xây dựng thêm công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên chùa.

Đại diện lãnh đạo xã cho biết, công trình nhà Tứ Ân chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Biên bản làm việc giữa đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa xã với đại diện Tiểu ban quản lý di tích và Hội Người cao tuổi thôn thể hiện: công trình đã xây móng gạch bao quanh cao trung bình 1,2m, đổ 10 cột bê tông cốt thép cao trung bình 3m, đang xây tường gạch bao quanh cao khoảng 3,5m, với tổng diện tích xây dựng 124,3m².

Cũng tại buổi làm việc, Tiểu ban quản lý di tích và Hội Người cao tuổi thôn cho biết việc xây dựng nhà Tứ Ân do không nắm rõ quy định pháp luật, thực hiện theo nguyện vọng của một số phật tử trong thôn và nhà chùa.

Chùa Bảo Tháp, thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh (Hà Nội) được Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1992.