Hà Nội xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

Hà Nội sẽ tái cấu trúc hệ thống đô thị theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, với Hà Nội là hạt nhân trung tâm của vùng. Dự kiến hình thành 9 trục phát triển chiến lược, kết nối Đông - Tây - Nam - Bắc, đồng bộ với các trục giao thông và liên kết vùng.

Chiều 15/1, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị các tỉnh, thành phố, thủ đô về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn dài hạn 100 năm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình và TP Hải Phòng.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW (năm 2022) về xây dựng, phát triển Thủ đô; đồng thời cho phép chuẩn hóa Luật Thủ đô sửa đổi năm 2024, tạo lập thể chế hoàn chỉnh, mạnh mẽ cho Hà Nội phát triển trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 258 ngày 11/12/2025, cho phép Hà Nội thiết lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn dài hạn. Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có các văn bản chỉ đạo, giao Hà Nội chủ trì phối hợp với các tỉnh, thành phố trong vùng để hoàn thiện quy hoạch.

Đặc biệt, lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đã trực tiếp làm việc với Thành ủy Hà Nội và thống nhất định hướng nghiên cứu Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15 và Luật Thủ đô sửa đổi, với yêu cầu quy hoạch phải có tầm nhìn 50 năm, 100 năm và xa hơn nữa.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Quy hoạch tổng thể Thủ đô lần này sẽ hợp nhất quy hoạch Thủ đô và quy hoạch chung Thủ đô, khắc phục tình trạng phân mảnh trước đây, đồng thời mở rộng tầm nhìn dài hạn.

Các mốc nghiên cứu được xác lập gồm: 2030, 2035, 2045, 2050, 2065, 2085 và hướng tới năm 2100. Đây là bước tiếp cận mới, thể hiện tư duy phát triển dài hạn, bền vững và thích ứng với biến động toàn cầu.

Ông Dương Đức Tuấn cho biết, khác với các quy hoạch trước, Quy hoạch tổng thể Thủ đô lần này được xây dựng trong mối quan hệ chặt chẽ với vùng Thủ đô và các vùng kinh tế - xã hội liên quan, đặc biệt là Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc.

Vùng Thủ đô được xác định là vùng điều hòa, vùng giao thoa, có vai trò chia sẻ áp lực về hạ tầng, môi trường, dân số và phát triển kinh tế cho Thủ đô hạt nhân. Các vấn đề lớn như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, biến đổi khí hậu được xác định là bài toán cấp vùng, cần giải pháp liên kết tổng thể.

Hà Nội đóng vai trò trung tâm điều phối, động lực dẫn dắt và lan tỏa phát triển, kết nối các tỉnh trong vùng với cả nước và quốc tế. Quy hoạch xác lập mục tiêu phát triển Thủ đô theo ba trục lớn: Văn hóa - Bản sắc - Sáng tạo, hướng tới Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Thành phố sẽ tái cấu trúc hệ thống đô thị theo mô hình chùm đô thị hướng tâm, với Hà Nội là hạt nhân trung tâm của vùng. Dự kiến hình thành 9 trục phát triển chiến lược, kết nối Đông - Tây - Nam - Bắc, đồng bộ với các trục giao thông và liên kết vùng.

Đáng chú ý, Hà Nội xác định phát triển theo mô hình “Thành phố trong Thủ đô”, gồm: Thành phố phía Bắc (Mê Linh - Sóc Sơn - Đông Anh); Thành phố phía Tây (Hòa Lạc - Xuân Mai); Nghiên cứu Thành phố phía Nam (Phú Xuyên - Ứng Hòa), gắn với sân bay thứ hai của Thủ đô.

Ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, Quy hoạch tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn gồm: Hạ tầng giao thông liên kết vùng; Hạ tầng năng lượng, viễn thông; Môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Chuyển đổi số, dữ liệu số và hạ tầng số.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tại hội nghị

“Tầm nhìn phát triển được xác lập là “Tầm nhìn xanh - Phát triển bền vững - Kết nối toàn cầu”, đưa Hà Nội trở thành Thủ đô kết nối toàn cầu, trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo, logistics, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế và du lịch của khu vực”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cho biết, trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Hà Nội dự kiến xác lập hơn 200 dự án ưu tiên đầu tư, tập trung vào: Hạ tầng giao thông chiến lược; Hạ tầng kỹ thuật khung; Bảo vệ môi trường; Phát triển không gian đô thị và không gian văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, song song với quy hoạch, thành phố đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện Luật Thủ đô sửa đổi với khoảng 9 nhóm chính sách lớn, cùng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15, nhằm tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Thủ đô.

“Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, đồng thời là “bộ não” nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của cả nước”, ông Tuấn khẳng định.