Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện gần 2 tấn xương lợn không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Một xe tải chở gần 2 tấn xương lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng ở Hà Nội phát hiện, thu giữ.

Gia Đạt

Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường phát hiện một xe tải chở gần 2 tấn xương lợn không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.

capture-9975.png
Số xương lợn được mua trôi nổi rồi đem bán bị Công an phát hiện.

Theo đó, khoảng 12h ngày 2/2/2026, tại trước số 612 Lạc Long Quân, tổ công tác của Công an phường Tây Hồ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra ô tô có biểu hiện nghi vấn đang dừng đỗ tại đây.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe chở 160 thùng bên trong chứa gần 2 tấn xương ống, móng lợn. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua làm việc, chủ số hàng trình bày đã mua trôi nổi số thực phẩm trên để mang đi tiêu thụ. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video Lào Cai thu giữ hơn 3.200kg thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc:

(Nguồn: THĐT)
#xương lợn #Hà Nội #thu giữ #nguy cơ sức khỏe #phát hiện

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời bắt giữ đối tượng trộm 3 xe máy và thu hồi tài sản cho người dân

Công an xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai truy xét, kịp thời bắt giữ đối tượng và thu hồi 3 xe mô tô trả lại cho người dân.

Ngày 31/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 11h00 phút, ngày 26/1/2026, Công an xã Võ Nhai nhận được tin báo của Công an xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn về việc trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trộm cắp xe mô tô, đối tượng di chuyển trên quốc lộ 1B hướng về Thái Nguyên.

5.jpg
Đối tượng Dương Công an cùng tang vật thu giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Thu giữ hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện 12,3 tấn thực phẩm không bảo đảm an toàn, gồm: 8,3 tấn sụn gà có chữ nước ngoài; 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật.

Ngày 31/1, Công an Hà Nội cho biết vừa phối hợp các lực lượng phát hiện, thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non in chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

capture-843.png
Khoảng 3,6 tấn trứng non đông lạnh bị thu giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Khám phá làng đào Nhà Nít Phú Thọ mùa Tết sôi động

Làng nghề hoa đào Nhà Nít, Phú Thọ, bán hàng nghìn gốc đào các loại, thu hút khách mua sắm dịp Tết, giữ gìn nghề trồng đào truyền thống.

102512266782456492617.jpg
Làng nghề hoa đào Nhà Nít, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ - một trong những thủ phủ cung cấp hoa đào cho người dân trong địa bàn cũng như nhiều tỉnh trong khu vực. Làng nghề hiện có 128 thành viên, diện tích canh tác khoảng 7,5ha. Năm nay, làng nghề Nhà Nít tung ra thị trường khoảng 40.000 gốc đào các loại.
dsc01594-copy.jpg
Theo chia sẻ của các chủ vườn, nghề trồng đào đã gắn bó với người dân nơi đây từ lâu và dần trở thành làng nghề trồng đào. Cây hoa đào không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn góp phần làm nên thương hiệu hoa đào đặc trưng của vùng đất trung du Phú Thọ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới