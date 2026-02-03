Phát hiện gần 2 tấn xương lợn không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Một xe tải chở gần 2 tấn xương lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng ở Hà Nội phát hiện, thu giữ.

Công an phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường phát hiện một xe tải chở gần 2 tấn xương lợn không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.

Số xương lợn được mua trôi nổi rồi đem bán bị Công an phát hiện.

Theo đó, khoảng 12h ngày 2/2/2026, tại trước số 612 Lạc Long Quân, tổ công tác của Công an phường Tây Hồ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra ô tô có biểu hiện nghi vấn đang dừng đỗ tại đây.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe chở 160 thùng bên trong chứa gần 2 tấn xương ống, móng lợn. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua làm việc, chủ số hàng trình bày đã mua trôi nổi số thực phẩm trên để mang đi tiêu thụ. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

