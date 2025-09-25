Hà Nội phát hiện #thu giữ #hơn 2.200 sản phẩm đồ chơi trẻ em #nhập lậu

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện, thu giữ hơn 2.200 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu tại một cơ sở kinh doanh ở phường Phú Diễn.

Ngày 25/9, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, qua rà soát hoạt động thương mại điện tử, đã phát hiện một cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em nhập lậu.

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm đồ chơi trẻ em tăng cao dịp Trung thu, nguy cơ hàng hóa nhập lậu, kém chất lượng len lỏi vào thị trường ngày càng lớn. Nhận rõ điều đó, Đội QLTT số 1 đã tập trung rà soát hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử, đặc biệt là những website có dấu hiệu vi phạm. Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã phát hiện website “tiemquatang***.com” có biểu hiện kinh doanh đồ chơi trẻ em không đúng quy định, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng.

Ngày 23/9/2025, Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở kinh doanh liên quan, cụ thể là Hộ kinh doanh N.V.Đ, nằm trong ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang bày bán 2.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em có xuất xứ nước ngoài nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đây là dấu hiệu điển hình của hành vi kinh doanh hàng nhập lậu. Điều đáng lo ngại là số lượng hàng hóa lớn, trong đó có nhiều mặt hàng hướng tới trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe người sử dụng, nhất là trẻ nhỏ trong mùa Tết Trung thu.

Lực lượng QLTT Hà Nội đang kiểm tra hàng hoá vi phạm - Ảnh Đội QLTT số 1

Không chỉ vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, Hộ kinh doanh N.V.Đ còn sở hữu và điều hành website thương mại điện tử “tiemquatang***.com” để bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, cơ sở này đã không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Website cũng không công bố đầy đủ các thông tin về chủ sở hữu, thông tin chi tiết về hàng hóa, gây khó khăn cho người tiêu dùng khi muốn kiểm chứng tính hợp pháp và chất lượng sản phẩm. Điều này không chỉ vi phạm quy định về thương mại điện tử mà còn làm gia tăng rủi ro cho khách hàng khi mua sắm online.

Ngay sau khi phát hiện, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh N.V.Đ với nhiều hành vi vi phạm, bao gồm: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu; Không thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng; Công bố không đầy đủ thông tin về chủ sở hữu và hàng hóa trên website thương mại điện tử. Các hành vi này đều nằm trong nhóm vi phạm bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về quản lý thị trường, thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Đội QLTT số 1 hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đồ chơi trẻ em sẽ bị tịch thu, đồng thời cơ quan chức năng sẽ xem xét hình thức xử phạt phù hợp nhằm răn đe và ngăn chặn tái diễn vi phạm trong tương lai.

Qua sự việc trên có thể thấy, tình trạng buôn bán đồ chơi trẻ em nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong dịp cao điểm tiêu thụ. Những sản phẩm này không chỉ cạnh tranh không lành mạnh với hàng hóa sản xuất trong nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em do không được kiểm định chất lượng, không có nhãn mác hướng dẫn rõ ràng. Đây cũng là vấn đề mà lực lượng chức năng liên tục cảnh báo, kêu gọi phụ huynh cần thận trọng, chỉ nên lựa chọn sản phẩm đồ chơi trẻ em tại các cửa hàng uy tín, có nguồn gốc minh bạch.