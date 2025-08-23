Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt trên cao dịp lễ 2/9

Hành khách đi xe buýt và đường sắt đô thị có trợ giá ở Hà Nội được miễn phí trong 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9.

Thiên Tuấn

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị - metro) cho Nhân dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội cho biết phạm vi áp dụng gồm 128 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến metro (tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy).

Đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến, nhưng không phải trả tiền vé.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt giấy với các mệnh giá theo quy định của thành phố theo nhu cầu chuyến đi của hành khách, nhưng không phải trả tiền vé.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng (bình thường và ưu tiên) và vé miễn phí (sử dụng thẻ cứng hoặc thẻ ảo) xuất trình khi tham gia dịch vụ.

kto-tl_fd119765b8e030be69f1.jpg

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, trong ngày 21/8, hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy đã vận hành tổng cộng 518 lượt tàu, vận chuyển an toàn trên 140.000 lượt hành khách.

Trong đó, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 110.000 lượt còn tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Cầu Giấy phục vụ hơn 30.000 lượt.

Theo Hà Nội Metro, trong ngày 21/8 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã thiết lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi đưa vào vận hành tuyến đến nay.

Sản lượng hành khách vận chuyển trong ngày 21/8 bằng 250% so với sản lượng hành khách vận chuyển trong các ngày bình thường và gấp đôi sản lượng hành khách vận chuyển trong các dịp cao điểm 2/9 các năm trước đây.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong những buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sắp tới Hà Nội Metro đã điều chỉnh phương án vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

#đường sắt trên cao #xe buýt #miễn phí vé #giao thông #hà nội #metro

Bài liên quan

Xã hội

Muôn kiểu xem diễu binh "độc đáo" ở Hà Nội

Ngồi nóc xe ô tô, trèo cây, bám tường của chùa...hay ngồi phóng tầm mắt từ ban công xuống đường là những cách xem diễu binh "độc đáo" của người dân tối 21/8.

kto-c_img-2563.jpg
Tối 21/8, đông đảo người dân trên cả nước đổ về các khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường Hà Nội để trải nghiệm lễ hợp luyện lần thứ 1 diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.
kto-c_img-2549.jpg
Khác với số đông đứng, ngồi chờ bên đường, một số người dân chọn cho mình một cách xem riêng. Trên tuyến đường Giang Văn Minh - Kim Mã, một số người dân đã đu bám vào vách gỗ tường của Nhà hát Chèo Việt Nam để phóng tầm nhìn xuống đội hình diễu binh.
Xem chi tiết

Xã hội

Biển người chen lấn tại ga đường sắt trên cao sau diễu binh A80

Ga đường sắt trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội chật cứng người trong tình trạng "ngộp thở" sau khi kết thúc buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8.

kto-tl_5e4a52917d14f54aac05.jpg
Tốii muộn 21/8, sau khi kết thúc lễ hợp duyệt diễu binh, diễu hành, ga Cầu Giấy thuộc tuyến đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội chật cứng người.
kto-tl_6f1958de775bff05a64a.jpg
Đông nghịt người dân chen nhau để mua vé tàu để trở về nhà sau khi theo dõi lễ diễu binh, diễu hành.
Xem chi tiết

Xã hội

Hàng nghìn người dân xếp hàng hai bên đường Kim Mã đợi xem diễu binh

Hàng nghìn người dân xếp hàng nghiêm chỉnh hai bên đường Kim Mã đợi đoàn diễu binh, diễu hành. Ai nấy đều háo hức chờ đợi trong ngày tổng hợp luyện đầu tiên.

nguoi-dan-8.jpg

20h tối nay 21/8, tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là lần tổng hợp luyện đầu tiên trên quảng trường Ba Đình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới